富貴男友陪過年　Gin Lee漏口風有「嫁」期

「環球大師姐」Gin Lee（李幸倪）孖男子組合P1X3L三名成員Phoebus、George及Marco及Jace（陳凱詠）迎牛年。因疫情關係，首年未能返馬來西亞和家人圑聚的Gin Lee，只能靠視象食圑年及拜年，提到留港有富貴男友陪不愁寂莫時，即發自內心的冧笑，又連講7次「係好朋友啫」，被取笑已真情流露時，她緊張到講錯話：「我紅都面晒，交唔到戲呀。」再欲拉開話題：「我新碟第二版，顏色唔同咗。」

剖白心底話

她多番強調工作很重要，但問到何時嫁人？她終於肯剖白心底話：「近排成日都諗離開屋企都11年，我好掛住爸爸、媽媽，佢哋又開始老，希望呢2年做到最好，試唔同嘅嘢，之後可能會Take a Break，你明啦，但完全唔做唔知啦。（嫁人後返馬來西亞？）未知，（都要問吓男友意見？）我覺得兩邊（走）都有可能。（男友畀你好大自由度？）冇人乜可以控制到我喎。」又指男友和父母關係親切，直言：「我所有嘅朋友都係爸爸、媽媽嘅朋友同屋企人。」因此她未來已定下大計，因2年時間好短，所以要跑快一點，現已籌備下張碟。

講到雖然表現好，可惜獎項上卻差強人意？她自言沒有難受感受，不過最大感覺是：「身邊人、網民激動過我，着緊過我，覺得幾安慰同開心，呢樣嘢對我更加重要。我寧願啲人戥我唔抵，有人在乎重要過獎項。」談及Phoebus及George表示喜歡她，她說：「開心公司有小鮮肉，我覺得佢哋好得意、好怕醜，我鍾意怕醜嘅男仔，希望有合作機會，我嚟緊都有跳舞作品。」

拒絕辦公室戀情

Jace對於Marco話很冧她，她說：「受寵若『驚』，我哋第1次見，佢好Cute、好羞澀咁，搞到我本嚟唔醜都好怕醜。（佢唔肯同你表白？）表白又唔好，佢鍾意聽歌啫。（佢話鍾意你個人）咁都…開心嘅。（接受佢追求？）咁又唔好，辦公室唔好有戀情，佢太細個，立即令我太老成。」

P1X3L希望新一年能得外界認同：「鬧我哋外，都知我哋有好嘅一面。」問公司最愛哪位師兄師姐？George和Phoebus說：「鍾意Gin Lee師姐，鍾意佢啲歌同好靚女。」Marco就話偏愛Jace：「聽《隔離》呢首歌就開始鍾意佢，好開心同佢一間公司，其實貼錢打工都諗得過，影幅相都好開心。」