新劇角色挑戰大　高海寧隨時有獎攞

藝人高海寧於過去一年蹤影處處，總共有4套港劇、2套內地作品出街，成績亮麗，再加上外間開始肯定其演技，默默耕耘多年的她，終迎來事業春天！

談到去年一切順利，她指牛年工作起步也不錯，除了有電影斟洽中，暫有兩套劇在手，下月頭便投入其中一套新劇拍攝。對於演技提升，問到可感壓力？她說：「有壓力係好事，當做到一套劇大家都讚，下一套唔會想衰，反而會變成動力，本來要開3套劇，後來公司唔想我疊，所以依家有部唔使拍。（可惜？）一定覺得係，公司幫我取捨。」她更指新劇角色挑戰大，若然拿捏得好定必有望攞獎。不過對於角色詳情，她卻大賣關子：「要演兩個年齡層，我唔可以做得好低能，角色係一直好想做，好同唔好只係一線之差，我會趁假期好好準備，睇戲之外，都會搵番咁上下年紀嘅小朋友相處下，留意佢哋會有咩小動作。」

以往多數返家鄉南京度歲，不過由於疫情關係及隔離日子太長，新年後又要開劇，故今年未能起行，會改為留守家中陪伴家人。感情處於空窗期的她，被問到牛年會否想拍拖？她笑言：「唔得閒，好忙啦！呢方面順其自然，事業剛起步，所以之後計劃都以事業為主。（再置業？）好想，但樓市仍然好高，好難追到個價。」