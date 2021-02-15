第3個女友？胡鴻鈞認同蔡思貝了解中

藝人胡鴻鈞入行9年勇奪無綫《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎男歌星」獎，成為首位「巨聲幫」及九十後勇奪此獎的歌手，今年做埋無綫劇集《十月初五的月光》男主角的他，預測牛年運勢愈戰愈勇。

原來內裏好貪玩

近年胡鴻鈞演戲、唱歌雙棲進發，9年時間不長亦不短，問到現時是否他的「黃金期」，他謂：「我希望未係，我都不斷學習、成長緊，我覺得自己人生會不斷豐富。」他坦言喜歡嘗試、新鮮，故此不斷求變：「我個人好矛盾，既鍾意安穩感覺，但又怕悶，呢一刻我想有唔同嘅一面畀大家睇到，咁呢行好多姿多采，拍劇、舞台劇、跳舞，所有嘢我都想去試，咁先會成長。」說到他外表文靜、斯文，內裏卻是一個貪玩的人，他直認說：「我不嬲性格都係咁，唔鍾意長時間對住一樣嘢，乜都膽粗粗去試，就算唔啱，最少我都試過。（會否經常3分鐘熱度？）呢個都係我嘅問題嚟，如果試咗冇興趣我會放棄，但如果啱嘅我會不斷再試。」

一凹一凸互相交流

問感情方面是否都3分鐘熱度，要試很多個女友時，他說：「唔係喎！我好少咋喎！我枉過咗童年同青春，只拍過2次拖，第一次係16歲讀書時嘅初戀，第二次係參加《巨聲2》前。（同思貝就係第3次談戀愛？）我哋係好朋友，了解緊，大家互相喺事業上分享，佢做戲、我唱歌，會分享大家擅長範疇畀大家，佢對唱歌都好有興趣，我自己又開始嘗試喺演戲方面提升自己，大家就好似一凹一凸互相交流！」

接拍《十》劇問過思貝

思貝之前唱歌拍片放上社交網，原來她演戲與唱歌同樣好，問胡鴻鈞是否由他啟發思貝唱歌時，他說：「唔關事，佢之前好鍾意唱歌但未有咁嘅勇氣，我有畀好多信心佢，我同佢講，幻象有機會喺台上唱歌，將自己最好一面表現出嚟，佢唱歌並唔係佢想像中咁唔好，都係自信問題，亦可以透過後天練習提升。（兩個會否情侶檔合作吓？）我哋又冇諗喎！可能佢覺得唱歌仲係摸索階段，不過我係好歡迎任何Crossover合作，藝術最好玩嘅就係同唔同人合作就有唔同火花。」他指思貝是一個感性的人，之前自己接拍《十》劇都有問對方意見，他說：「始終套劇21年前嘅版本好經典，佢都有畀啲好有建設性嘅意見我，係好內心嘅。」

做好自己別怨天尤人

他多年前跟許廷鏗、吳業坤同時期拼過，這一行總是有起有跌，難免有所比較，現時，他與周柏豪一同奪得「男歌星」獎，問會否覺得被分一杯羹時，他謂：「呢個感覺真係一啲都冇，當時宣布獎項同冷靜之後都冇，我覺得每一個努力過嘅人都值得被嘉許，付出過都係應該得到應同。（唔睇重獎項？）我渴望嘅，但我會更着緊自己嘉許係咪值得，知道自己條路、追求啲乜先係重點。（有冇曾經好擔心自己行慢咗？）咁又冇喎！可能我樂觀，我覺得自己行得慢一定有原因，行得快係咪又係好事呢？就算喺『樽頸位』，我會Focus自己多啲，我好少怨天尤人，我最迷惘時係作品、工作數量唔多，我會問自己做緊乜呢？但又咁講，正正喺迷惘期先會認真諗嘢，不斷學習、不斷進步。呢行壽命好短，唔好好把握過咗就過咗，與其花時間怨天尤人，倒不如善用自己時間。」

場地提供:Three on @港威酒店

服裝:Harvey Nichols Hong Kong