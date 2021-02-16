【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初五乙未金執日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：栽種、嫁娶、開業

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：5、6、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

事業運差勁，最好求助他人，以解決眼前困境。

金牛

易跟伴侶吵架，反正今天開工，專注事業更好。

雙子

很想在職場上做出成績，卻發現有點力不從心。

巨蟹

助人為快樂之本，但今天不太適合替人作擔保。

獅子

感情生活現暗湧，埋怨對方前，先自我檢討吧！

處女

心情煩悶，腦袋空白一片，工作進度停滯不前。

天秤

有少許偏財運，不妨出外購物，或有意外收穫。

天蠍

小心聰明反被聰明誤，工作宜踏實，不宜高調。

人馬

愛情運不錯，趁機解決感情問題，遠離爛桃花。

山羊

工作不太順利，保持冷靜是解決問題的鑰匙。

水瓶

事業出現新契機，放膽去試，毋須顧慮太多。

雙魚

做事只要問心無愧，不用太在意別人的看法。

【生肖運程】

相沖生肖：牛（13歲）

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）牛 財運弱

鼠

運氣平平，心浮氣躁易犯錯，平常心有助過渡！

牛

是日沖煞，財運弱，開工多阻滯，着急也沒用。

虎

桃花運帶挈，熱戀中的男女可盡嘗拍拖的樂趣。

兔

事業運順暢，人際關係和順，尋求上位不是夢！

龍

財運不濟，幸好適應力強，信守承諾可獲外援。

蛇

迎來小難題，穩紮穩打可望化解，當是鍛煉吧！

馬

生活不乏驚喜，工作效率高，表現獲同事讚賞。

羊

欠缺偏財運，投資要三思而行，切勿投機取巧。

猴

事業運不錯，爭取機會表現自己，利日後發展。

雞

精力旺盛，社交能力上升，做起事來得心應手。

狗

人氣下滑，財運一般，宜控制消費，量入為出。

豬

心情愉快，可感受到家庭溫暖，工作如魚得水。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

太歲攝得啱 鹹魚都翻生

農曆新年期間，很多善信都會入廟拜神，攝太歲也愈來愈普及，今天筆者為大家分享一下心得。

太歲共有60位，每一位主宰一年，輪流當值，辛丑年的太歳是楊信。犯太歲分為「冲、值、刑、破、害」，犯太歲生肖是「羊、牛、狗、龍、馬」，依次序排列：羊是冲，最嚴重，傷害性較大；馬是害，受傷程度最輕微。犯太歲往往令運氣低落，諸事不順，甚至會有疾病及血光之災，有必要攝太歲，趨吉避凶。程序是先洗淨雙手，在表章寫上姓名、出生資料、籍貫及住址，接着點上清香，向「斗姆元君」參拜，再向今年的太歲參拜，之後向自己出生年份的太歲參拜，誠心許願，最後把表章、太歲衣及元寶化掉。大部分廟宇都有攝太歲服務，方法大同小異，不必拘泥，最重要是誠心！有一點常被人忽略，就是太歲符，它是保佑我們一年健康、平安的保護傘，當我們完成參拜儀式，需要把太歲符放在最貼身的地方，如電話套或銀包內。一條強而有力的太歲符，必須由人手寫畫，吸上法印，並在壇前稟勅，才能有靈氣與法力，但坊間一般採用的太歲符只是影印版本，縱使在香爐過火，法力也甚微。有些法科師傅會在善信額頭寫上平安花字，除了可把護佑力量提高，更能令善信安穩放心。