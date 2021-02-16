譚嘉儀開口叫介紹筍盤　JW：我幫你睇住！

歌手JW（王灝兒）跟譚嘉儀今個新年有假放，可以跟家人共度，嘉儀指屋企沒甚麼習俗，她笑說：「可能上一代會，年初一唔沖涼洗頭，但嚟到我呢代咩都冇，大年初一全家一齊食盆菜囉。」相反JW就傳統得多，親戚表哥們會上她屋企拜祖先，曾披露祖先是古時大官的她，在手機展示太太太公的畫像，她說：「除咗太太太公，仲有佢個仔太太公同太太嫲，佢哋畫像收藏咗好多年，每逢過年會擺出嚟，我哋日日要上香，由細到大學識幫佢換茶，仲要擺粒紅棗喺茶裏面。」據她所知屋企族譜中斷過，而她一直好想研究祖先的歷史。

JW新年也會到男友家中拜年，她坦言男友家人好錫她，也支持她的音樂事業，她會買定禮物：「心意嘛，我知Uncle鍾意飲茶，之前都買過茶葉畀佢。」她透露愛與男友一齊入廚研製新菜式，因為疫情影響，現在多留家中撐枱腳，她說：「最近我哋鑽研咗豬扒飯。」單身的嘉儀雖然笑言對感情不心急，但亦開口說：「你介紹畀我？」JW一口答應：「好呀，我幫你睇住！」

嘉儀透露將有新劇集歌推出，是一首英文的Sweet歌，她說：「好啱情人節呢排聽。」先後推出了2首劇集歌的JW表示會出非劇集歌，去年她拍了齣劇，希望今年有機會播放，她說：「好鍾意演戲，拍完我喊囉，因為好唔捨得，又開心做到自己想嘗試嘅嘢，希望再繼續拍，我最想演啲唔似自己性格嘅角色，可以盡情去做先好玩。」

場地：Mini Hotel（銅鑼灣）