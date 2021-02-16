【李居明大運同行】盛女出嫁面相改造法

今日開工是凶日，希望大家昨天已用吉時開工！

這是萬試萬靈的面相必殺技！眼角暈精下之位置叫「奸門」，奸門有青筋或黑癦，代表壓着夫妻宮。馬上用鐳射激光脫去黑癦，便馬上有人追求。此處有青筋，可用遮瑕膏或化妝濕粉將之蓋住。此位有痘皮或曾破相，如少時被刀傷奸門，一世無姻緣的！宜用現代科技將之磨平或修復。

夫妻恩愛的人，門牙必整整齊齊，但門牙不整齊，或門牙太大，有歪之勢，均主失婚！如有狼牙（又稱犬牙），尖尖如狼，代表會遭家暴。將門牙削幼，再套另一隻假牙上去，門牙外觀整整齊齊，可救婚姻失敗。因此，馬上整好門牙，馬上有拖拍！這個工程，十分靈驗，萬試萬靈。

看盛女看鼻，鼻為女性的夫星，鼻有肉必有夫運，但鼻生得很削，又無肉，又或者形格難看，又或者笑起來鼻樑上見直紋或特別低陷，均代表盛女無夫運，一生孤寡！

嫁不出的盛女，一定沒有子女的運。子女看鼻頭及眼下黑眼圈位的子女宮。如有眼下見癦，叫淚癦，子女宮被壓住，一生難有子女運，間接因為未能出嫁也！鼻頭尖削的男女，均無「仔」緣，也就是說，鼻尖剋子，難生男丁。

聲如沙啞或如一走音的樂器，聲粗又沙啞，稱之謂「寡婦聲」，就是與夫不長，必難嫁或剋死丈夫。聲靚之人必有夫妻運。可吃中藥調理。

隆胸容易嫁出嗎？這問題確實難答。但中國相法認為，胸大方成大婆命，有個夫郎笑盈盈。胸大而乳大更有丈夫觀音兵，百依百順。胸小有弱夫，乳小無財丈，這都是有道理的！盛女有沒有機會出嫁，看胸便知。而腳瓜粗的盛女必嫁，腳瓜幼的女性，可嫁外國人或曾離異的男士，或當二奶。

面上有黑癦，代表自己的男友或丈夫有很多女性在身邊，如為盛女，代表對象均為花心蘿蔔，一花三葉情也。與母親同住的盛女難嫁，如能給女兒獨立居住，又訓練女兒自己可以照顧自己，這種獨居女性，百分百能找到好的伴侶，離開盛女行列。

年初五、年初六一連兩日是凶日，千萬不要掉進今年這兩天的開工陷阱，如已在凶日開工，用初七人日補開工儀式，用中午十一時至下午一時的午時補做，吉日吉時正式開工打救自己！