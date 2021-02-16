與兄長破冰？Liam Gallagher宣布Oasis今年將重組

英國著名男歌手Liam Gallagher與兄長Noel Gallagher等組成的殿堂級搖滾樂隊Oasis於2009年解散，當時有傳是兄弟不和而令樂隊散band。近期不時傳出Oasis重組再戰樂壇，但一直只聞樓梯響。而Liam昨日於社交網站報喜宣布樂隊今年將重組！

近日有1名年輕fans於社交網站懇求48歲的Liam將Oasis重組，他留言說：「我需要你畀我希望讓Oasis回歸。懇求你，我19歲。我想睇你哋開騷。」之後Liam簡單回應：「呢個將會發生。」不過他沒有進一步透露詳情，亦沒有提及兄長Noel會否回歸。雖然Oasis重組10劃未有1撇，但一眾樂迷已開心到癲紛紛留言話對喜訊開心到喊。查實今年元旦Liam都向兄長跪低留言給他：「新年快樂Noel，2021年是我們的年。你知道的LG（Liam）x。」當時一眾樂迷已留言表示希望他們能重組Oasis。

其實多年來已有演唱會主辦商出動銀彈攻勢希望Oasis能重組，當時曾傳過Noel拒絕主辦商1,000萬港元酬金。