金錢定道德你會點揀？宋仲基父愛戰勝人性黑暗

由宋仲基主演嘅韓國電影《勝利號》曾稱冠16個國家排行榜，賣點除咗有大量高質嘅科幻特效營造出嚟嘅太空感覺，亦唔少得韓國戲劇一貫嘅社會階級同貧富懸殊問題，當中「天使與魔鬼」嘅選擇先至係重頭戲！

先講番少少劇情，2092年地球瀕臨滅亡，沙漠蔓延已導致唔再適合人類居住，跨國公司UTS喺太空衞星軌道打造理想世外桃源，不過只有5%人類包括富豪同優秀人才可以入住，剩低95%人類惟有喺地球惡劣環境中等死，又或者好似主角做太空清道夫搵啖飯食，當中嘅差別可以由終極奸角同住喺地球嘅記者所產生對立言論睇得出。

「有錢人可以喺太空嘅溪流釣魚，佢哋嘅小朋友可以喺廣闊嘅綠野追逐蝴蝶。」

「被遺留在地球的人要做太空勞工，冒住生命危險清理太空垃圾，躲避比子彈快上10倍嘅殘骸，只係為咗有下一餐飯食。」

電影中段終極奸角畀呢位地球記者一次「惡魔交易」，只要記者開槍殺一個人，就可以令所有住喺「地獄」嘅地球親人，喺太空世外桃源呢個「天堂」擁有居住權，電影用記者活生生血淋淋嘅例子，解構人類喺自身利益前提，都會選擇違背道德嘅行為，自然流露出貪婪自私嘅真面目。

雖然上述劇情只係幾分鐘，不過就帶出末段同樣為親人，選擇巨額金錢而犧牲地球所有人嘅男主角自私之心，更被終極奸角嘲笑，叫對方要記住呢一刻，認清楚自己醜陋嘅人性，宋仲基最終翻睇愛女物品而醒悟，受到父女情感動搵番做好人嘅初心，最終掉轉頭放棄搜尋愛女，為地球存亡拚命一戰。