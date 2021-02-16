好煮意：芝士肉醬焗飯 口味超濃厚
2021年02月16日 12:00
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焗豬扒飯或肉醬意粉吃得多，兩者混合後會有咩效果，網民sudachi.recipes早前在社交平台教大家一款多利亞焗飯（Milano Meat Doria），米飯加薑黃和牛油等煮熟，放在焗盤內，鋪上用麵粉、牛奶和忌廉煮的混合物，最後放自家製肉醬和芝士碎，烤焗至芝士變溶便完成。外表看似肉醬意粉的焗飯，每啖都充滿了芝士和肉醬的味道，濃郁又美味。不想自己獨食的話，咁高熱量的美食最好和朋友分享。
材料：
米 150克
水 200毫升
薑黃粉 1茶匙
無鹽牛油 3湯匙
鹽 少許
免治牛肉 100克
洋葱粒 半個
蒜蓉 1瓣
番茄蓉 半罐
麵粉 適量
橄欖油 1茶匙
醬油 1茶匙
糖 半湯匙
咖喱粉 1/4茶匙
黑胡椒碎 少許
牛奶 150毫升
忌廉 125毫升
芝士碎 2湯匙
做法：
1.電飯煲內放米、水、1湯匙牛油、薑黃粉、鹽，拌勻煲熟。
2.燒熱油，放入洋葱、蒜蓉炒香，加入免治牛肉炒熟，以鹽和胡椒調味，加1茶匙麵粉。
3.倒入番茄蓉、醬油、糖、咖喱粉，加蓋煮10分鐘成肉醬。
4.另一鑊加2湯匙牛油、鹽、胡椒、2湯匙麵粉煮至濃稠。
5.倒入奶、忌廉煮至濃稠。
6.焗盤內放入米飯、牛奶混合物、肉醬、芝士碎，攝氏220度焗15分鐘便成。