好煮意：芝士肉醬焗飯　口味超濃厚

焗豬扒飯或肉醬意粉吃得多，兩者混合後會有咩效果，網民sudachi.recipes早前在社交平台教大家一款多利亞焗飯（Milano Meat Doria），米飯加薑黃和牛油等煮熟，放在焗盤內，鋪上用麵粉、牛奶和忌廉煮的混合物，最後放自家製肉醬和芝士碎，烤焗至芝士變溶便完成。外表看似肉醬意粉的焗飯，每啖都充滿了芝士和肉醬的味道，濃郁又美味。不想自己獨食的話，咁高熱量的美食最好和朋友分享。

材料：

米 150克

水 200毫升

薑黃粉 1茶匙

無鹽牛油 3湯匙

鹽 少許

免治牛肉 100克

洋葱粒 半個

蒜蓉 1瓣

番茄蓉 半罐

麵粉 適量

橄欖油 1茶匙

醬油 1茶匙

糖 半湯匙

咖喱粉 1/4茶匙

黑胡椒碎 少許

牛奶 150毫升

忌廉 125毫升

芝士碎 2湯匙

做法：

1.電飯煲內放米、水、1湯匙牛油、薑黃粉、鹽，拌勻煲熟。

2.燒熱油，放入洋葱、蒜蓉炒香，加入免治牛肉炒熟，以鹽和胡椒調味，加1茶匙麵粉。

3.倒入番茄蓉、醬油、糖、咖喱粉，加蓋煮10分鐘成肉醬。

4.另一鑊加2湯匙牛油、鹽、胡椒、2湯匙麵粉煮至濃稠。

5.倒入奶、忌廉煮至濃稠。

6.焗盤內放入米飯、牛奶混合物、肉醬、芝士碎，攝氏220度焗15分鐘便成。