【激嬲老婆系列】巴打咪學佢哋！吳若希嬲到掟老公出廳

「怕老婆會發達」呢句永遠係至理名言，反之有時唔小心做咗啲老婆唔鍾意嘅嘢，就真係好麻煩。好似張繼聰咁，送架電單車畀冇牌老婆謝安琪，咁咪中招囉！我哋就睇吓以下幾個個案，以此為鑑，巴打真係注意呀！

吳若希老公Alex 衰掛住打機

吳若希（Jinny）同老公Alex之間嘅夫妻關係，一時糖黐豆、一時水溝油！Jinny曾多次公然鬧爆老公，絕不嘴軟！佢日前素顏開Live向Fans投訴Alex不守承諾，揚言要踢老公出廳瞓！事緣佢之前同老公達成協議，如果Jinny想上床瞓覺，Alex就要放低電話做「陪瞓員」，不過甫開Live只見Alex揸實部電話唔放，沉迷打機，擺明自己攞嚟衰！

陸永 衰開空頭支票

出名「愛妻」嘅陸永喺老婆生日時就獅子開大口，話去學車同報埋Course學影相，冧到Reina喺社交晒命，不過陸永之後喺活動上就話「都係交吓功課先」即係氹住老婆，點知真係講得出做得到開咗張「空頭支票」！即喺網上爆Seed鬧爆陸永「以後大時大節咪再送禮物」，仲嬲到刪埋個放閃Post！

陳柏宇 衰講嘢太直

陳柏宇（Jason）同符曉薇（Leanne）向來恩愛，但Leanne去年拍片搵老公做嘉賓，分享自己愛情觀時，Jason指現階段唔太需要愛情 ，搞到老婆嬲到震，即不甘示弱話Jason「短」，又爆出老公情史一籮籮。

巴打，你有冇犯過呢啲錯呢？

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