東沖有料到：浮誇的泰國賀年食品

泰國今年有冬甩店於農曆新年期間推出了極誇張兼金碧輝煌的冬甩，雖然售價一點也不便宜，但銷情卻相當理想！（胡慧沖提供）

很多人問我，究竟泰國人於農曆新年期間會吃甚麼食物？

其實泰國人的新年是4月13日潑水節，屆時會享用冰水飯作賀年食品。而當地過農曆新年卻沒有應節食物，雖然個別的中菜餐廳會提供盆菜、年糕、撈起魚生等食品，但銷售對象都是居泰華人及當地中產為主，當地普通平民百姓並不太欣賞。

但令人意外的是，今年當地有冬甩店於農曆新年期間推出了極誇張兼金碧輝煌的冬甩，一個售價為THB3,900（約HK$1,000）！賣點是外層包住了可食落肚的金箔，餡料除了忌廉外，更加入香檳成分，無論送禮自用都令人「嘩」一聲，影相呃Like亦夠震撼！

究竟銷情方面如何呢？話說此冬甩限量發售兼夠浮誇，不少有錢人都買來於農曆新年送給生意客戶及長輩，反應十分熱烈。由於泰國從未出現過如此奢華的賀年食品，加上採用精美包裝，即使售價偏高亦覺吸引！你可能會懷疑在今時今日疫情陰霾籠罩下，還有人肯付錢會買這個冬甩嗎？但實情是疫情對真正的有錢人影響十分有限，而且在農曆新年的節日氣氛下，大家都想浮誇一下、無論是服裝打扮抑或享用食物，都想追求金碧輝煌、誇張搶眼的選擇，所以這個名為「24K冬甩」確係佷受歡迎。

胡慧沖