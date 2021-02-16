雖然大部分人初五已開工，但仍有唔少人仲會放多幾日假至下星期至正式開工，趁假期或空閒，大可以約家人或知己好友喺新正頭歎個中式下午茶，細味傳統精緻滋味。

網購享優惠 抵價嘗招牌點心

成日話平嘢無好，其實細心揀，小心挑選，坊間依然有唔少又平又好之選，好似位於尖沙咀米芝蓮推介食府嘅王子飯店京川滬廚房，由即日起至4月12日推出每位唔使一百嘅星級下午茶點心套餐網上訂購優惠，於指定網站以超抵價訂購食店8道鎮店招牌點心套餐，包括挪威煙三文魚沙律、招牌王子鴿、天下第一包、王子蝦餃、公子燒賣、蘿蔔絲酥餅、與別不同春卷及即焗酥皮蛋撻。以招牌王子鴿為例，係餐廳鎮店名菜之一，採用源於盛產石歧鴿的姐妹店「海港城」老師傅嘅配方秘製，以優質妙齡乳鴿即叫即炸

，每一隻上枱都新鮮熱辣辣，外皮金黃酥脆，豐腴嫰滑多汁，令人回味無窮。於網上訂購優惠2位起，每日名額只限30人；點心控可別錯過。

淮揚店首推 經典地方風味饌

主打淮揚菜嘅著名食府十里洋場也湊Afternoon Tea熱潮，由即日起首次推出經典淮揚下午茶套餐（兩位用），以包羅萬有為主題，將多款招牌菜置於小巧蒸籠內，再以巨型蒸籠盛載奉客，有涼菜有熱葷，包括陳醋紅蜇頭、金絲小排骨、蓑衣黃瓜、四喜烤麩及黑松露珍珠熏溏心蛋等，還有餐廳人氣嘅脆皮煙熏BB鴿，以及金牌小籠包、帶子鳳眼餃、鮑魚火腿酥及黑金流沙包，如果胃納大一點、食量多一點更加唔使擔心食唔飽，事關下午茶分量超足超豐富，除了蒸籠點心小菜外，還配上雞煨麵或雪菜筍絲肉絲湯麵兩碗湯麵，以及兩杯冬日滋潤飲品，男士都夠晒飽喇！

East Meets West 混搭好氛圍

位於香港仔主題公園內嘅Prohibition‧酒吧明明主打傳統美國菜，但由即日起也推出中式點心下午茶，原來係同供應純廣東地方菜嘅南海小館聯手，推出「中西匯聚下午茶」（兩位用）。下午茶於充滿1920年代禁酒時期復古情懷裝潢嘅扒房內供應中式下午茶點，於寬敞嘅空間與靡華嘅設計配合特色粵式美點，中西交融匯聚。下午茶供應多款中式點心美饌，包括瑤柱燒賣、香茜帶子餃、蟹肉煎鍋貼、蜜汁叉燒酥等。此外，更有多款傳統粵式糕點甜品選擇，如棗皇糕、芝麻卷、酥皮蛋撻等；胃口大一點，更可以額外加配如炸醬麵、沙嗲牛肉麵及魚湯魚滑泡米線主食。