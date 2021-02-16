《緊急救援》下周四上畫　彭于晏壓力大忽然怕落水

新冠肺炎疫情令戲院關閉多時，不少原定已排期上映的電影一改再改，不過隨住疫情近日有所緩和，英皇電影《緊急救援》今日宣布，鐵定於下星期四（25號）上映，消息令林超賢導演與彭于晏（Eddie）、辛芷蕾、陳家樂等一眾演員興奮不已。

今次林導與好拍檔Eddie第4度合作，Eddie透露早於2015年拍攝《破風》時，導演已有開拍《緊》片的構思，籌備5年後時機成熟，他自然樂意歸隊：「我們的默契很好，導演的要求更加嚴格，我很喜歡他的瘋狂要求，因為我對自己的要求也很嚴格，可以體驗不同的職業、角色，我覺得很過癮。」更指今次拍攝難度非常高，跟海外團隊合作令他大開眼界：「在墨西哥取景的戲份，難度極高，也相當危險，淹在大水裏面好幾天，水溫很低，尤其飛機墜落那一場，我們要在海底做救援，水的能見度很低，眼罩令眼睛非常不舒服，壓力很大！拍完之後對水存有陰影，第一次有恐懼的感覺！」

不過他亦分享於當地拍攝的趣事，笑指辛芷蕾本來不會游泳，但最後不但學會，還游得很多，攀爬繩索速度也最快，令人佩服。談到救援隊拍檔王彥霖，Eddie亦盛讚他相當專業：「王彥霖很努力，那場在機頭救援的戲，潛入水裏非常危險，我們排練了很多次，互相不斷為對方打氣！」