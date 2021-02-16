【《失憶24小時》首播】傻兩次拎視帝！回顧郭晉安經典角色

相隔兩年，三屆視帝郭晉安終於有新劇出喇！《失憶24小時》尋晚首播，大家追咗劇未呢？唔講劇情，淨係安仔同譚俊彥呢個組合已經夠新鮮喇！唔知會唔會為佢帶嚟第4次視帝呢？入行已經34年，安仔多年來喺TVB分別以《戇夫成龍》、《阿旺新傳》，以及《忠奸人》奪下三次視帝，今日就同大家回顧一下佢經典角色。

1999年《創世紀》到《再創世紀》

無綫經典劇《創世紀》除了羅嘉良飾演的葉榮添彈起外，郭晉安所演嘅馬志強滿腔熱誠而且毫冇機心，呢套劇集令安仔演技備受肯定，令佢往後有更多演出機會。不過20年後，安仔再次接演《再創世紀》就由忠變奸，變成一個為求目的不擇手段嘅香港首富，如果重溫呢2套劇，就會發現安仔演技已經到達爐火純青嘅地步。

2002年《戇夫成龍》

諗起《戇夫成龍》一定會記得安仔拎住2支竹「洞」地下，向「老婆仔」宣萱講「我要洞房...洞房呀！」呢部可以講話係TVB其中一部神劇，最高收視率達到46點，安仔所扮演丁常旺智力只有7、8歲，單純又善良嘅大細路，佢為咗演活呢個角色，增肥，剪咗一個西瓜頭，仲有獨特「阿旺腔」，為佢帶來第1次視帝。

2005年《阿旺新傳》

因為《戇夫成龍》反應唔錯，所以加推時裝版續集，觀眾一樣照Buy，更令安仔第二度獲得視帝，創造事業巔峰！安仔於劇中出盡辦法保護「阿鳳」宣萱，令人深深感受到傻仔都有真愛！

2014年《忠奸人》

由傻演到奸，安仔任何角色都可以駕馭，於《忠奸人》中佢挑戰亦正亦邪角色，飾演律師高哲行，因吳卓羲追捕劫匪時被誤傷，導致雙腳癱瘓要全輪椅，人生即起了翻天覆地的變化，重遇吳卓羲後安仔伺機報復，更利用對方將商場上嘅敵人除掉，最後佢真面目被揭破更自首入獄，其實冇真正改過，再次欺騙眾人，安仔出色嘅演技為佢贏得第3次視帝。

2016年《致命復活》

扮傻仔出色，但從來冇諗過安仔可以扮成深山大野人！當年佢為角色激減28磅，而監製更用特技令佢睇起上嚟似瘦咗60磅，劇情講述安仔到越南公幹被綁架，10年後逃出生天，回港後發現被宣布死亡，老婆亦改嫁給最好嘅朋友。努力重新做人嘅佢漸漸發現綁架真相，做出偏激報復行動。當年安仔與《城寨英雄》拳佬嘅陳展鵬同居大熱視帝位置。雖然安仔最後攞唔到視帝，但無阻佢入屋形象。

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