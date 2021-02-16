化出好氣色　新春迎來好運氣

春意漸濃，生機煥發，新一年想迎來好運氣，開個靚頭，除了穿新衣、看風水運程外，都可以化番個靚妝，以紅潤的好氣色吸來好運氣。想化出一個好氣色的妝容，既不需要換面般的高超化妝技巧，亦不需要層層疊加的色彩碰撞，簡單幾步秒變甜蜜女孩，就連桃花運都會跟住Up！

靈動眼妝

要化出好氣色，眼妝可以說是重點！都說眼睛是靈魂之窗，一雙醒神的眼睛是精神所在，加上戴口罩後其重要性就更加倍。眼影方面，只需要簡單的單色即可，自然而提神，顏色可選具少女感的粉色或活力的橘色。想加多少少節日氣氛的話，酒紅也是不錯的選擇。如果想要更放大的效果，下眼線的位置也可淡淡的掃上一層。眼線方面，溫柔的啡色眼線更具春日感，在眼尾的位置畫出纖細的一條，若隱若現更迷人。最後睫毛方面，不可或缺的當然是根根分明的太陽花睫毛，但是比起濃蜜感，纖長而捲翹的睫毛更顯活力，所以只須掃上睫毛膏即可。

粉嫩面容

說到好氣色，白裏透紅的雙頰亦是重點之一。胭脂位置可由眼球中央到眼尾的位置，輕輕掃上，不宜過濃。顏色選擇方面，玫瑰色胭脂既有粉色的少女感，又有春日的感覺，適合大部分的膚色，亦不會感覺太幼稚或成熟，輕輕掃上一層即有紅潤感。

水潤雙唇

比起節日時的紅唇，回歸日常的唇妝可選用珊瑚色系唇膏。比起難駕馭的粉色系和成熟性感的紅色系，珊瑚色既有粉粉的少女感，亦有女人味，自然顯氣色又顯白！為了配合整體的粉嫩果汁妝感，建議用偏橘/偏粉的珊瑚色系，亦可以在表面加上一層亮彩的唇蜜或以漸變咬唇妝作為一個點綴。