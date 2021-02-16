遭業主追租！牛雜妹麵店瀕結業

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）今日28歲生日，估唔到生日流流，佢竟然喺社交網自爆家人於元朗經營嘅麵店，可能就嚟結業，原來喺呢兩年社會運動加上新冠肺炎，麵店生意一落千丈，但幸好業主願意減租，可以渡過難關。

點知佢表示近日遭到業主入稟法庭，指佢哋拖欠租金：「記得上年新年做訪問時，我還說很感謝業主願意一起共同進退，願意減租與我們捱過這一關，沒想到，突如其來的一日，我們被貼上業主入稟法庭向我們提告，指我們店過去2年都有拖欠租金，並要求我們交還店舖鎖匙......」更指業主每次減租都只係透過律師用電話口頭交代：「爸爸是個原始人，用的是永遠掉不爛的老爺手機，每次談及減租的內容亦是與業主代表律師用電話口頭交代，結果這一切便造成了現今的局面，我們人生第一次要上法庭...... 」

所以，佢今年嘅生日願望，希望家人可以順利渡過：「今天是我的生日，我把我的願望都交給我的家人..... 希望這一次，我們家能順利渡過。不論結果如何，我們一家都會共同進退。」獲得唔少網友送祝福，而東網聯絡上牛雜妹，不過暫時未有回覆。