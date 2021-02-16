等待愛情降臨！龔嘉欣跟「少婦聯盟」學做好媽媽

無綫藝人龔嘉欣之前於台慶頒獎禮中奪得「馬來西亞」視后及「最受歡迎電視女角色」兩大獎項，牛年繼續是她大豐收的一年，現時嘉欣手頭上的工作檔期已排到年尾，亦已接了4套劇集，現年31歲的她，有生意、有樓有事業，可謂相當圓滿，說到愛情方面，她表示仍等待中，說到身邊好姊妹陳凱琳、譚凱琪都已為人妻人母時，她即謂：「我反而係最幸運嘅一個，可以吸收晒佢哋做人好媽媽、好老婆嘅心得。」

唔排除閃婚

工作檔期已排至年尾，嘉欣笑言感覺很不真實，但又覺得今年會是相當刺激的一年，說到牛年展望，她坦言自己還未攞香港區視后，問是否有點失望時？她說：「絕對冇！我都冇諗過會攞兩個獎，呢個結果已經好好，有呢個成績，我已經好開心，我個人好知足，唔係樣樣都會畀你得到㗎嘛！（仲想擁有啲乜？）咁又冇，細到大我都唔會追求好多嘢，我好享受依家自己各方面，唯一要講係未有一個家庭，但仲有時間，我都只係31歲，依家成績咁好，自己想好好把握。（今年又唔拍拖？）我唔敢講實呀！（你會唔會係閃婚嗰一種？）我唔敢諗呀！好多結咗婚嘅人同我講結婚都係嗰一下衝動，未到嗰陣我唔知呀！」

今年已接4套劇

每次說到搵男友，她都表示娛樂圈找另一半很困難，但「少婦聯盟」的好姊妹全部都遇到好歸宿及已有自己的孩子，她謂：「係啦！點解嘅？（妳要求高？）唔係，可能我冇時間，不過今年會仲忙，依家已經接咗4套劇，忙到年尾，所以愛情都唔敢諗，只能夠等待，要搵到一個能體諒我工作嘅人都唔容易！（「少婦聯盟」逐妳出會！）我地位不知幾穩固，每次見面佢哋都會爭住畀個BB我抱。（會否羨慕？）唔係羨慕，係戥佢哋開心，依家我會向佢哋預早學定點樣做一個好老婆、好媽媽，真係唔係一件容易嘅事，太耐自己一個人，好多嘢會忽略咗，所以我反而係最幸運嘅一個，可以吸收晒佢哋嘅經驗。」

說到今年疫情之下奪視后，會否失去了很多搵銀的機會時，嘉欣說：「雖然疫情下少咗好多公開活動，但依家網上都有好多工作，自己都接咗啲網上廣告，仲有啲傾緊，希望做好啲，睇吓可以再吸納多啲其他客戶。」

小時候每逢農曆新年，嘉欣都會與家人返鄉下廈門，更會與哥哥放煙火，到大年初一，一家人總會齊齊整整吃個團年飯，而嫲嫲就會一手包辦所有餸菜。現時獨居的她，被問到她會否依傳統為自己家居布置及買年花？她笑言：「好多花店已經送咗好多蘭花畀我，搞到我屋企變成小花園咁，每朝早見到好開心。（會否買桃花催旺人緣、姻緣？）我冇買好多年嘞！以前買咗又要時間打理，今年我仲諗緊買唔買。（唔需要桃花咩？）好需要，因為人緣嘛！（愛情呢？）等待吓先！」