男友交歡時講粗言穢語

Q：我三十多歲，對上一次拍拖已是兩三年前的事，分手前嘈交被前男友以粗口辱罵和動粗至今仍記憶深刻。現在結交了新男友，對方很斯文，可是在做愛時會突然狂講粗口，也要求我試吓講，雖然那些粗口不是辱罵我，而是表示激情的助語詞，但是仍會令我反感。而事後他又會變回原來那樣，亦不會提起性愛期間的反應。我自知因陰影而有點敏感，也沒打算要求男友停止這樣做，但應否向男方講及這事？

G小姐

A：其實有些人在性愛的時候，常會做出明顯有別於常態和自身性格的舉措。舉例說，性格斯文的男女，在性愛的時候表現出狂野、放蕩、違抗禁忌的一面，那是平日絕對不會流露於日常生活中的，講粗話、性虐（SM）等均屬其中例子，這些另類行為只會局限於性愛的結界內，不會流出現實生活。

有性愛研究發現，粗言穢語可帶來更強烈的性快感。性心理角度認為，由於性慾本身已具備解放身體禁忌的元素，若加入其更多元化的解放形式，容易使人從中獲得雙重甚至多重的性快感。當粗言穢語被視為日常生活禁忌之一，尤其對女性而言，宣之於口需要較大的勇氣，於性愛期間講粗話，較容易把自己代入某些豪爽的情慾角色中。此外，很多人經常面對龐大的環境和工作壓力等，也較容易在性愛過程中「爆粗」。

外國稱性愛中的粗話為Dirty Talk（骯髒的話語），視為一種性伴侶之間互相挑逗對方性慾的方法。當然，每一句粗言穢語的意思都不同，某些帶有侮辱、歧視、冒犯的詞彙，若不慎用，則較有可能傷害彼此感情，造成不安。所以於進行Dirty Talk的時候，就像跟伴侶嘗試某些另類性行為一樣，必需要雙方協調。好像Dirty Talk或SM等並不是人人可以理解和受落，也不是句句粗話也可聽得順耳。例如有些女性聽到對方以粗話形容她的私處會更亢奮，有些則會很反感；男性也未必可接受到女性突然以粗話形容他的性能力。你的憂慮源自一段不愉快經歷，若你覺得不吐不快，可向男友透露往日陰霾，但表達上必須謹慎，切勿將前男友的惡意攻擊跟現任男友的性慾表達加以混為一談，兩者蘊含截然不同的意思，若把它們說成同一回事，現任男友可能會誤會你怪責他，再不敢在你面前流露真性情。

李偉儀