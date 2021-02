藝人莊思明與男友楊明拍拖多年,打得火熱,無論大時大節都會一齊甜蜜度過,繼尋日情人節2人孖住放閃後,今日輪到莊思明生日!今日34歲生日嘅莊思明,因為疫情關係,留喺屋企慶祝,但仍獲男友送上多個蛋糕,盡顯心思!

除此之外,佢兩個仲齊齊戴上生日帽,非常可愛,楊明肉緊錫錫女友,令女友冧爆留言:「2.15 Happy Birthday to me,Thanks for the beautiful cake,Love you!(2月15日,祝我生日快樂,個生日蛋糕好靚,我愛你!)」