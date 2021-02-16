首度留港過年！楊秀惠與母親連線整肉卷

轉型商界女強人的楊秀惠，受疫情影響下，今年是首次留港過農曆新年，幸好現今科技發達，加上囡囡的陪伴，令她總算能和家人隔空連線！秀惠受訪時表示：「過去咁多年都會喺馬來西亞過農曆新年，今年因疫情關係返唔到去，真係有啲唔開心，但最重要都係家人平平安安、健健康康！」為了拉近與娘家的距離，秀惠自製機會，差不多每天都跟媽媽視像通話，更密謀一齊連線下廚：「我每年過年都會食到媽咪親手整嘅肉卷，今年一於叫媽咪喺線上教我整，希望可以整到佢嘅味道。」

提到首次跟囡囡賀新春，秀惠即滔滔不絕：「BB首次過農曆新年，我有幫佢準備幾套新衫仔，即使依家唔可以外出拜年，但我都買咗好多賀年飾品，將屋企好好布置，等BB好好感受過年氣氛。（你現在見到BB就好滿足？）好開心，之前我仲教識咗佢畀心心手勢，依家佢肚餓或者早上起身，就會一邊叫媽媽一邊『派心心』，見到個心真係好甜。」

說到牛年大計，秀惠坦言除了BB，其生意便是她另一個注視點：「我新創立的網上學院『VY Academy』成為香港首個 Shopify官方認證的教育夥伴，所以2021年都會學校啲嘢，希望做得更好，要將精神放在生意上，拍劇要遲啲先再諗！」