港姐即席揮毫　鬼妹仔謝嘉怡竟然最有信心！

應屆香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）、亞軍陳楨怡（Celina）、季軍郭柏妍（Rosita）齊齊感受傳統氣氛寫揮春賀歲。以為寫毛筆字會考起「鬼妹仔」Lisa，但她竟然是寫得最有信心的一個，更豪氣指不用練習，如此有信心，原來她有備而來，拿住手機「出貓」寫上「大吉大利」四字！而寫「年年有餘」的Celina則發揮創意加入魚仔圖案，Rosita最細心，慢功出細貨，寫得最靚！

由外地回港選美的Lisa，父母因疫情關係未能來港團聚，慶幸新年有嫲嫲與親友相伴，近期更愛上傳統賀年食品角仔，吃到停不了口，她笑說：「今年第一次食角仔，好好味，選美之後都肥咗幾kg，訓練班上堂時又不停食糖，不過唔理咁多，新年最緊要玩得開心，三月先再Keep Fit。」Lisa希望新一年可以拍劇及參與綜藝節目，現正努力學習廣東話，她說：「會睇多啲、聽多啲去練廣東話，睇劇會睇一句、講一句去練，除咗同媽咪講英文，同其他人就用廣東話對話，依家可以慢慢用廣東話諗嘢，覺得自己都進步咗，轉數都快咗好多。」

Celina指屋企過年習俗，是年廿八會洗邋遢，年三十晚會用碌柚葉沖涼，不過去到外國讀書就變成「冇王管」，年初一也照洗頭。而Rosita過往喜歡過年與家人行花市，但因疫情今年會改為行山，多做運動，身體健康。屬牛犯太歲的她表示打算攝太歲化解，祈求今年一切順利。