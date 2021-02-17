【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初六丙申火破日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：求醫、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、開業、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

精神佳，工作穩定，多展露笑容可提升戀愛運。

金牛

人氣一般，思緒易受外界影響，提防受騙上當。

雙子

有被人針對的感覺，找另一半傾訴，可解煩悶。

巨蟹

易惹口舌是非，最好不要說人閒話，免招麻煩。

獅子

事業、愛情兩得意，有好的建議不妨大膽提出。

處女

人緣運強，容易融入異性朋友圈，花錢也開心。

天秤

事業運平平，但財運不錯，默默耕耘會有收穫。

天蠍

財運亨通，善用人脈關係，可獲得不錯的進帳。

人馬

事業發展找對了方向，但投資要審慎，勿冒險！

山羊

失去平日的冷靜與穩重，遇事易因衝動而闖禍。

水瓶

與人合作要留意對方意向，並表明內心的想法。

雙魚

工作任務充滿挑戰性，努力應付可得上司獎賞。

【生肖運程】

相沖生肖：虎（12歲）

旺弱指數：（升）牛 人緣旺

（跌）虎 壓力大

鼠

貴人助力強，煩心的問題得到解決，心情愉快！

牛

桃花旺，人緣佳，工作得上司認可，上位在望！

虎

是日沖煞，運氣不佳，宜調節情緒防壓力爆煲。

兔

謹言慎行，不要動輒鬧情緒，可望迎來好運氣。

龍

幹勁十足，做事快靚正，不妨趁空閒約會朋友。

蛇

人際關係和諧，多聽取別人建議，謀事添勝算。

馬

運勢回升，能虛心接受意見，有助增加正能量。

羊

有舉一反三的領悟力，但不要張揚，慎防暗箭。

猴

工作順利，又有偏財運，放膽投資將有斬獲。

雞

人氣下滑，內心顯得忐忑不安，財運也受拖累。

狗

心情差，但不要化悲憤為食量，以免病從口入。

豬

事業發展出現阻力，慎防小人在背後中傷你。

【暢所欲玄】（玄學家龍震天）

沖犯太歲 一動不如一靜

新正頭期間，很多人會關注運程問題，今年肖牛者犯太歲，運程有阻滯，心緒不寧，健康容易出問題，切忌大展拳腳，謹記一動不如一靜，留在原地發展反而會有更佳的運勢，有任何重要事情最好留待2021年過後才作打算。由於今年的吉星只有一顆「華蓋」，主思想、哲學、另類體驗，如能不太物質，多花時間在思想方面，定會有好結果；換句話說，肖牛可趁牛年反思、進修，最好找些課程來學習一下。另外，受煞星「劍鋒」、「伏屍」影響，易有手腳損傷意外，幸好情況不是嚴重，但也要小心，不妨隨身佩戴玉蛇、玉雞飾物（可同時佩戴）。

今年肖羊者為沖太歲，其嚴重性僅次於犯太歲，要防人口損傷，不利遠行，每事都要小心，盡量保持低調，切忌露鋒芒，以免招惹是非。與此同時，因煞星甚多，分別有「月空」、「大耗」、「闌干」、「月煞」、「豹尾」等，事事要小心，農曆六月及十二月特別容易破財。幸好，肖羊者有吉星「地解」，意即在危難時總會有化解方法，所以要保持思想正面，不要因遇到困難而氣餒，積極尋求解決方法，到時候「船到橋頭自然直」。化解方法是出動玉兔、玉豬飾物，可隨身佩戴，或放入隨身手袋、銀包，以保平安。