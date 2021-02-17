東方日報C1：梁朝偉電眼回歸再鬥任達華

影帝梁朝偉早前完成荷里活大片，小休後正式「復出」香港影壇，夥拍另一影帝任達華演出英皇巨製。雙影帝相隔多年再度鬥戲，令戲迷引頸以待。久違了的偉仔日前現身中環，精神狀態大勇，電眼加上「長髮look」，帥氣回歸。

近年鮮有在港露面的偉仔，早前完成荷里活超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》拍攝後即養尊處優，間中於社交網「亮相」，分享滑浪、踩滑板等享受生活的有趣片段。闊別香港影圈3年，他原來已低調回歸，夥拍任達華演出英皇投資逾2億港元的大製作。據悉電影改編上世紀70年代香港轟動一時的案件，該案件曾多次被改編搬上螢幕，可見題材吸引，有一定叫座力。

由於疫情令本港影圈「停業」多時，今次製作既有卡士亦有戲味，難怪該片被電影公司視為「秘密武器」，嚴禁台前幕後對外洩露點滴。而這部以男人鬥智角力為主線的新片，乃偉仔與任達華繼1990年合作拍攝電影《喋血街頭》後再次「聚首」，但由於上次同場不多，今次卻對手戲連場，2人可以過足戲癮。要數他們最經典的合作，則非1985年無綫電視劇《新紮師兄續集》莫屬，當年任達華扮演的警官「韓彬」奸到出汁，與「杰佬」偉仔由頭鬥到落尾，相隔36年仍為人津津樂道，難怪不少人寄望他們「合體」再擦新火花。

商場快閃行大運

近日偉仔趁拍攝工作未算太頻密，偷得浮生半日閒獨自「出巡」。當日下午約2時，他由半山住所出發，揸車前往中環，泊車後即急步走入商場，戴口罩的他回復青春打扮，背囊Look走入店舖取物件，前後逗留不足半小時即離開，再往停車場取座駕返家。現場所見，偉仔精神狀態已回復，一頭濃密「長髮」相信是為配合電影70年代背景造型，口罩之上發現其「電眼回歸」，吸引不少途人行注目禮。

至於剛由內地返港不久的任達華，剛過去的年三十晚尚要試造型才「收爐」，中間僅得幾天年假休息陪妻女，便再次投入工作。

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