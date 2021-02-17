分手冇朋友做！關嘉敏Gordon@天堂鳥同場如陌路

組合Bingo成員Carman（關嘉敏）與天堂鳥隊長Gordon分手後首同場但如陌路外，更被隊友Odilia以其緋聞新歡CY作話題夾擊，激到她紮紮跳；而天堂鳥期待出新歌及開演唱會，向粉絲兌現承諾。

Bingo成員Carman及Odilia、天堂鳥成員Gordon、Lincoln及Tyrese，還有「細龍生」鄭世豪及小師妹謝文欣七星報喜齊食泰國菜「撈起」迎新年，不過Gordon和Carman這對「舊情人」，全程零交流兼保持社交距離，恍如相見不相識。去年憑參加《全民造民III》而人氣急升的Carman及Odilia，踏入牛年，揚言為回饋公司要努力「跑數」，除推出翻歌夢劇院的《天生一對》外，望有機會拍戲及電影。擁有34C的Carman自問未夠料做「性感女神」，要努力學功夫博做「打女」：「之前學打觔斗整親條腰呀。」Odilia好奇其緋聞男友CY可知情又問：「真係打功夫整親？」

Odilia新一年期望成功脫單，而Carman再次指和CY只是「傾偈傾到好深入嘅朋友」，曾和CY同星座又曾同一組的Odilia被問到隊友的緋聞，她又陰陰笑：「我好蠢，乜都唔知，我又冇同CY出街」，被「影射」的Carman指她：「扮晒嘢，《全》個個都好Friend，亦都有同其他參賽者出街，啲聚會你都有出過去啦。」Carman為求「甩身」，自爆外間覺得她得和《全》的「班長」李明憲更襯，Odilia又爆Carman seed：「都好，兩個都試吓。」兩女十足鬥氣冤

家。

而天鳥堂的Lincoln望新一年可向粉絲「找數」：「佢哋問我哋幾時出歌，但公司又唔諗住出，簽公司時又話開演唱會，但等咗2、3年，望今年畀粉絲知我哋仲生存啦，我哋都幾可憐。」除唱歌事業外，3子齊聲說恨拍劇及拍戲：「完全唔介意做路人甲，帶埋飯盒開工都得，天堂鳥個名就大，但我哋個樣應該冇人認得。」

場地提供：泰泰