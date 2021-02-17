曾在戲中染疫亡　桂莉芙自爆曾中新冠肺炎

自新冠肺炎去年初於全球蔓延令多位名人紅星中招，而奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）昨日亦透過生活網留言自爆爆發初期確診新冠肺炎！

48歲的她曾在以2003年初「非典型肺炎」疫症作為藍本的電影《世紀戰疫》（Contagion）中飾演「零號病人」，最終因在香港染疫後身亡。她留言說：「我於早前感染新冠肺炎，這使我有疲倦和腦霧現象（Brain Fog）。1月，我進行了一些測試，結果顯示我體內的炎症水平很高。因此，我找了我認識的這個領域中最聰明的專家之一、即Will Cole醫生求醫。在看完我所有的檢驗之後，他解釋說，這種情況下康復之路將比平時更長。」

而她並未有提到何時康復，她只透露確診之後她更加悉心照顧好自己，避免食用糖或酒精，並採取了一種新方法來對抗病毒的後遺症。她說：「我所做的一切都令我感覺得好好，就像給自己身體的禮物。我精力充沛，我每天早上鍛煉身體，並且我會盡可能多進行紅外線桑拿，這一切都是為了康復。」除了服用補充藥丸之外，她亦有行山來作運動。