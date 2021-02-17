【李居明大運同行】廚房風水大禁忌

今日依然是開工凶日！一切低調！今日和大家說說廚房的風水。

廚房以「橫樑煞」最凶，尤其是橫樑方位在今年的東南方和北方，廚房代表女主人，將會嚴重影響女主人的健康甚至性命。

一般來說，主婦第一個感應出事的器官是耳朵，耳朵先病、接着是腎、然後是肝臟等等。因此，如果主婦病在耳朵，可嘗試在廚房的灶上找原因。

化解方法有二，一是請裝修師傅把橫樑徹底封了，關鍵是在封上後的底部加銅片或銅線，才可以有效阻止橫樑發揮其負面作用，否則徒勞無功。

方法二，就是以金來化此風水煞，在橫樑下擺放銅片或圓形金鐘便成，或者掛化樑寶。除了小心廚房「橫樑煞」，當然也不可睡在橫樑下或坐在橫樑下。

廚房裏的另一陷阱，是灶後面的鋁片。廚房內的灶後面最忌鑲鋁片，或是不銹鋼片，這設計原意是為了方便清潔。然而，當灶後鑲了鋁片之後，就好像多了一塊鏡子，這樣，一個灶便變成兩個灶，也就是說，一個太太便變成兩個太太了。就算灶後沒有鑲鋁片，灶的附近或對面也有可能放了一些玻璃之類的物件，反射了對面的灶，而呈現了兩個灶的影像。有位太太為了貪圖方便，在豪宅三樓設置了一個小型爐灶煮食，變成一幢住宅內有兩個灶，沒想到丈夫馬上有了外遇。

有位男士很容易給別人搶老婆，發生了甚麼風水問題？原來他家的大門開啟後，馬上見到廚房，甚至連灶也看得一清二楚，這代表女主人容易被誘惑而引發婚外情。

凡是有胃病的人，多數是因為洗衣機放錯了位置。你試試暫停使用洗衣機數天，你會發現那幾天，真的沒有胃痛。風水五行上，洗衣機代表胃的功能，當洗衣機進行洗衣功能時，會不停在中心點旋轉，將影響家人胃部的健康。

若有女性得了胃病，不用到她家看風水，便知道她家的西南方放了洗衣機；如果那人是男性，你告訴他，他家的西北方放了部洗衣機。那人一定誇你料事如神。怎樣化解呢？很簡單，搬走洗衣機便立即好轉。這是廚房裏的大禁忌。

明日是人日，中國人最忌「七」，故稱初七為人人「生」日，以「生」字沖走「七」字。明日再為大家說說洗手間的風水！