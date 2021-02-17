辛丑牛年必食國寶級Wagyu

踏入辛丑牛年，祝大家身體健康，日日飲得食得，福氣滿溢。今年既然是牛年，一於介紹一下牛界明星，即日本和牛，而享譽國際嘅又非日本3大和牛莫屬，究竟佢哋有咩魅力，可以吸引全球食饕爭住捧場呢？

極品3大黑毛和牛

講到和牛，很多人都會聯想到黑毛和牛，點為之「和牛」？原來日本政府早於1919年已進行註冊與訂立標準，根據日本農林水產省規定，「和牛」只能是黑毛和種、褐毛和種、無角和種、日本短角種這4大品種，或是這4大品種所交配而成的牛隻，而日本市面供應的和牛，9成以上是黑毛和種，亦即俗稱的黑毛和牛，好像是較為熟悉的有松阪牛、神戶牛、近江牛及但馬牛等。由於黑毛和牛質素非常高，脂肪分布平均，肉質鮮甜，猶如入口即化，甘香味濃，極受牛肉控喜愛，而被譽為日本3大和牛的松阪牛、神戶牛及近江牛更是當中佼佼者，且全是黑牛和毛，堪稱國寶級的非凡「味」力。

松阪牛

有嚴格監控，每隻松阪牛需要有自己的名字，並於「松阪牛肉個別識別管理系統」中登錄，詳記出生地、出生日期、飼育地區、父母血統等身份登記之餘；還要擁有純正但馬牛血統及出生於兵庫縣，出生後未分娩過的雌牛。經挑選後移至三重縣認定區域內飼養成長；如能持續飼養逾900日、約38個月以上更可稱為「特產松阪牛」。牛隻主要以豆渣和經研磨的小麥餵飼，並有專人定期按摩令油花分布均勻，後期更會以啤酒餵飼，促進牛隻食欲以助增加肌肉。

產地：三重縣

特點：未交配過的雌性牛

肉質：油花分布如大理石紋理，質感肥嫩，富脂香及帶甘甜味。

最佳食法：壽喜燒

神戶牛

有「肉的藝術品」牛肉美名，更享譽全球，最大特點是霜降（脂肪分布）分布完美，能被稱為Kobe Beef，須附合「神戶肉流通推進協議會」指定註冊生產商在兵庫縣內附合特定生長環境、血統、肉質等嚴格規定的純種但馬牛，並未經分娩或閹割的雌雄牛、脂質等級為4級以上（等評基準為1至5）、雪花肉等級（BMS值，分1至12）須在6至12的精選牛肉等；神戶和牛經認證後，會蓋上菊之印，而出售的餐廳亦有協議會給予的認證招牌以識別。

產地：兵庫縣

特點：未經分娩或閹割的雌雄牛

肉質：毫無油膩感且入口即化，質感嫩滑。

最佳食法：壽喜燒、Shabu Shabu、鐵板燒

近江牛

有文獻顯示，已有近400年歷史，可以說是日本最具歷史的牛肉，產於近畿地區滋賀縣的黑毛和牛，基本上是以兵庫縣但馬牛飼養，牛隻在豐饒自然舒適的環境中生活，令肉質特別優秀，最大特點是肉質極纖細、油脂甘甜、入口即化。在滋賀縣內飼養的和牛，就算不是但馬牛種，只要達到A4或B4等級或以上的質素保證和牛也可稱之為近江牛，這也是3大和牛中價錢相對較為親民的和牛款式。

產地：滋賀縣

特點：必須於滋賀縣內產和牛

肉質：肉質是和牛中最幼嫩，脂肪帶黏性。

最佳食法：壽喜燒、鐵板燒

和牛小知識

和牛元祖

黑毛和牛大多數都源自但馬牛，早年日本由於引入外國種交配引致質素下降之餘，純正血統更幾近滅絕，幸發現兵庫縣當時一個與世間絕部落還有幾頭未經混種的原生純種但馬牛，而現時血統純正的但馬牛幾近是這幾頭牛的子孫，可說是黑毛和牛的天皇呢！

咩係「銘柄」

神戶牛、松阪牛、近江牛，前面的地方就是所謂的「銘柄」，指出和牛的產地，而日本黑毛和牛銘柄逾150種以上，除了3大和牛，仲有米澤牛、飛驒牛、宮崎牛、仙台牛等較為出名。

點分等級

有食開和牛的會留意到餐牌會寫上「A5」、「B4」之類的英文及數字組合出的級數，而級數乃根據日本食用肉等級認證協會統一標準來制定規格來定；英文字母指牛隻去除內臟、皮之後可取得的食用肉比例多寡，A為最多、C是最少。而數字則是油花分布、肉的色澤及紋路等品質評級，有1至5個級別，5是最高級。