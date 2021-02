【居英生活】如何聽懂英國人「口是心非」對話？　

英國人說話禮貌又優雅,經常客客氣氣,但又拐彎抹角,即使你英語流利,也未必能聽懂其話中「弦外之音」,有時你被冷嘲熱諷,也還懵然不知。據英國BBC報道調查顯示,半數被訪美國人原來也聽不懂英國人的「有骨」說話,今次就精選幾句常聽到的,給大家增進知識:

' It's interesting '

英國人習慣不說穿,即使不喜歡,也不會明說 ' I don't like it ',只會說些「行貨」讓你自己會意,最行的那句就是 ' It's interesting '(這真有趣),他的真心話往往就是不太有趣,像廣東話敷衍你說「幾過癮吖。」差不多。

' It's not bad '

英國人罵人不直白,讚人也同樣不露骨。當英國人由衷地欣賞某件事物,往往都只含蓄地說 ' It's not bad '(這不太差),其實這話已是盛讚不已,表達出相當喜歡的意思,像笑笑口盯着美女說「又幾正喎」。

' I hear what you say '

英國人說話,總不希望傷感情,故此從來不Say No,即使不同意你的說法,不想聽到你囉嗦,也只會對你說 ' I hear what you say '(我聽到你說的),但別以為他真會聽進去,只是表達不苟同,想你收口。

' You must come for dinner '

這句話就像廣東話那句「得閒飲茶」,純粹是客套話。曾經有日本人表示在英國很感困惑,因為每次有英國人跟他說 ' You must come for dinner '(你一定要來跟我吃晚餐)卻總是不見邀約,習慣重視承諾的他,還以為自己做錯了甚麼,其實純粹是文化差異。

' Thanks for the help / That's really helpful '

即使你好心幫忙,但若然你愈幫愈忙,英國人就會鄭重地對你說 ' Thanks for the help ' 或 ' That's really helpful '(謝謝你的幫忙),廣東話語氣就像突兀地說「真係多謝晒喎。」來贈你,其實都幾鬼Mean。

' With the greatest respect '

一聽呢句 ' With the greatest respect '(以我最大的敬意)咁浮誇 ,就知一定不是好東西。其實英國人說這句時,心底裏已經咬牙切齒想罵你「你這個白癡!」,若你再不識趣,就真要反面了。

' I' ll bear it in mind '

當你跟英國人一再提醒某事情,而他卻只回應你 ' I' ll bear it in mind '(我會記住了)但表情漫不經心的,這事九成會被「放飛機」,他絕對不會放上心。英國人這句話,有點像敷衍說話,誠意缺缺的。

' If you don't mind '

當詢問英國人,你可不可幫忙做甚麼時,他們總不會直說「可」或「不可」,只會婉轉地說 ' If you don't mind '(如你不介意)甚麼,這個是貫徹英國人不以「命令」語氣待人的禮貌習慣。

' Take your time '

當英國人跟你說:Take your time(不用着急)時,潛台詞其實像香港人最常說的金句「唔使急但最緊要快。」絕對是在催促你呢,雖然英國人絕對比不上香港人的心急。

' Apologize I didn't tell you clearly '

當公司主管跟你說 ' Apologize I didn't tell you clearly '(對不起我沒有跟你說清楚)時,你別以為主管真的很感抱歉,他只是退後一萬步來對你表示不滿,他心底那句很可能是「你之前沒聽清楚嗎?現在給我重做吧!」。

' That is a very brave proposal '

在英國公司開會時,如果人有對你說 ' That is a very brave proposal '(這真是個大膽的提案),你就別以為人家在讚你,其實這句話已相當於在說「你瘋了嗎!」。

英國人說話大原則

英國人說話,雖然像玩花式,但其實總離不開大原則,就是尊重。你不太可能會聽到英國老闆對員工說「You must」、「I order you to」等字眼,他們不愛強加批評,永不說不,其實就是為尊重你感受,不僭越彼此的距離,亦讓你有選擇,希望你能自我改善。

英國人社交潛規則

除了對話,英國社交也有些「潛規則」要遵守,第一重要是切忌在公眾場合談政治、宗教、隱私話題,更不要說出種族或性別歧視的話;其次在英國人佔多的場合,若遇上同鄉也請說英語,別旁若無人地盡說母語;此外也不要炫耀財富,別隨便問他人錢的問題,包括問別人薪金;問他人問題時,也請說出對方名字以表尊重,切勿在你不熟悉的新朋友 / 同事面前,當面問你相熟朋友有關他的事,這會令人覺得你是在排擠他。另外提醒你,跟英國朋友吃飯時不要接電話,但如你在朋友面前關掉你手機,亦會被視為「作狀」,故此在見面前先關掉手機,就最妥當了。