【居英生活】如何聽懂英國人「口是心非」對話？　

英國人說話禮貌又優雅，經常客客氣氣，但又拐彎抹角，即使你英語流利，也未必能聽懂其話中「弦外之音」，有時你被冷嘲熱諷，也還懵然不知。據英國BBC報道調查顯示，半數被訪美國人原來也聽不懂英國人的「有骨」說話，今次就精選幾句常聽到的，給大家增進知識：

' It's interesting '

英國人習慣不說穿，即使不喜歡，也不會明說 ' I don't like it '，只會說些「行貨」讓你自己會意，最行的那句就是 ' It's interesting '（這真有趣），他的真心話往往就是不太有趣，像廣東話敷衍你說「幾過癮吖。」差不多。

' It's not bad '

英國人罵人不直白，讚人也同樣不露骨。當英國人由衷地欣賞某件事物，往往都只含蓄地說 ' It's not bad '（這不太差），其實這話已是盛讚不已，表達出相當喜歡的意思，像笑笑口盯着美女說「又幾正喎」。

' I hear what you say '

英國人說話，總不希望傷感情，故此從來不Say No，即使不同意你的說法，不想聽到你囉嗦，也只會對你說 ' I hear what you say '（我聽到你說的），但別以為他真會聽進去，只是表達不苟同，想你收口。

' You must come for dinner '

這句話就像廣東話那句「得閒飲茶」，純粹是客套話。曾經有日本人表示在英國很感困惑，因為每次有英國人跟他說 ' You must come for dinner '（你一定要來跟我吃晚餐）卻總是不見邀約，習慣重視承諾的他，還以為自己做錯了甚麼，其實純粹是文化差異。

' Thanks for the help / That's really helpful '

即使你好心幫忙，但若然你愈幫愈忙，英國人就會鄭重地對你說 ' Thanks for the help ' 或 ' That's really helpful '（謝謝你的幫忙），廣東話語氣就像突兀地說「真係多謝晒喎。」來贈你，其實都幾鬼Mean。

' With the greatest respect '

一聽呢句 ' With the greatest respect '（以我最大的敬意）咁浮誇 ，就知一定不是好東西。其實英國人說這句時，心底裏已經咬牙切齒想罵你「你這個白癡！」，若你再不識趣，就真要反面了。

' I' ll bear it in mind '

當你跟英國人一再提醒某事情，而他卻只回應你 ' I' ll bear it in mind '（我會記住了）但表情漫不經心的，這事九成會被「放飛機」，他絕對不會放上心。英國人這句話，有點像敷衍說話，誠意缺缺的。

' If you don't mind '

當詢問英國人，你可不可幫忙做甚麼時，他們總不會直說「可」或「不可」，只會婉轉地說 ' If you don't mind '（如你不介意）甚麼，這個是貫徹英國人不以「命令」語氣待人的禮貌習慣。

' Take your time '

當英國人跟你說：Take your time（不用着急）時，潛台詞其實像香港人最常說的金句「唔使急但最緊要快。」絕對是在催促你呢，雖然英國人絕對比不上香港人的心急。

' Apologize I didn't tell you clearly '

當公司主管跟你說 ' Apologize I didn't tell you clearly '（對不起我沒有跟你說清楚）時，你別以為主管真的很感抱歉，他只是退後一萬步來對你表示不滿，他心底那句很可能是「你之前沒聽清楚嗎？現在給我重做吧！」。

' That is a very brave proposal '

在英國公司開會時，如果人有對你說 ' That is a very brave proposal '（這真是個大膽的提案），你就別以為人家在讚你，其實這句話已相當於在說「你瘋了嗎！」。

英國人說話大原則

英國人說話，雖然像玩花式，但其實總離不開大原則，就是尊重。你不太可能會聽到英國老闆對員工說「You must」、「I order you to」等字眼，他們不愛強加批評，永不說不，其實就是為尊重你感受，不僭越彼此的距離，亦讓你有選擇，希望你能自我改善。

英國人社交潛規則

除了對話，英國社交也有些「潛規則」要遵守，第一重要是切忌在公眾場合談政治、宗教、隱私話題，更不要說出種族或性別歧視的話；其次在英國人佔多的場合，若遇上同鄉也請說英語，別旁若無人地盡說母語；此外也不要炫耀財富，別隨便問他人錢的問題，包括問別人薪金；問他人問題時，也請說出對方名字以表尊重，切勿在你不熟悉的新朋友 / 同事面前，當面問你相熟朋友有關他的事，這會令人覺得你是在排擠他。另外提醒你，跟英國朋友吃飯時不要接電話，但如你在朋友面前關掉你手機，亦會被視為「作狀」，故此在見面前先關掉手機，就最妥當了。