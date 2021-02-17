韓服定漢服？金所炫古裝劇造型掀中韓罵戰

韓星金所炫與男星Jisoo合演的古裝劇《月升之江》，前晚首播收視稱冠，但劇中飾演平岡公主的金所炫，一身造型卻掀起中韓網民的罵戰。日前金所炫在社交網上傳身穿古裝戲服祝粉絲新年快樂，不少韓國網民留言大讚女神穿韓服很美，但卻有不少內地網民直指她身上所穿的明明是中國傳統的漢服，直斥韓國人偷取中國文化，將漢服當作是自己傳統的韓服，有人留言指「這是我們的漢服，謝謝宣傳中國文化」韓國網民即反擊指「這是古代流傳下來的韓服」掀起雙方罵戰。

而演歌歌手宋佳人亦公開身穿韓服的照片並發文力撐：「不管泡菜還是韓服，同樣也是我們大韓民國的。」男歌手E-Sens亦指韓服是韓國的文化，還揶揄說：「Hip Hop音樂會否也被說是來自中國而非美國？不是漢服是韓服，瘋狂的小偷，真是厚臉皮！」

雖然因服飾造型惹起爭議，但未有影響劇集收視，昨晚第2集收視錄得5.8%及9.7%，創下新高，亦穩佔同時段收視冠軍。此外，金所炫近日亦忙於宣傳與宋江合演的另一部新劇《喜歡的話請響鈴2》，劇集將於下月啟播。