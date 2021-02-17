【獨立屋逐間捉】大到癲！比拼葉翠翠彭羚近億豪宅

今日年初六，祝大家個個住得豪！成日講「家肥屋潤」，真係身家有番咁上下，先有得住大屋，尤其係獨立屋，唔只係普通人，亦係好多藝人嘅Dream House，好似前港姐冠軍葉翠翠咁，近年轉型做KOL，賺到盆滿缽滿，老公揸近400萬辣跑之餘，佢哋更豪擲9,000萬搬入位於港島嘅2,836呎紅山半島獨立屋，我哋就嚟靚屋開箱，睇佢屋企有幾正！

呢間獨立屋裝潢走簡約風格，冇金碧輝煌但勝在夠實用，個廳大到等於你間屋，3個仔將巨廳變身做遊樂場，玩到成地都係玩具，又可以揸住架兒童玩具車周圍去，仲可以唔使落街就可以玩捉謎藏添！最正係佢屋企有私家泳池，一家五口隨時游水又得，再搞埋Pool Side派對亦得，得咗！

住獨立屋又豈止葉翠翠一個！好似歌神陳奕迅（Eason）咁，佢喺2013年只落老婆徐濠縈個名，以2.3億買下Shouson Peak 3,200呎獨立屋，有前後花園、私家泳池之餘，佢屋企樓底極高，喺假天花上設有閣樓位置，足夠擺放好多雜物，就連Eason成個人坐上去都仲有好多空位，相當闊落。

同樣吸金力強嘅孫耀威，佢不時喺社交網拍片同大家Share，咁就唔覺意暴露咗佢豪宅外貌，最誇張並唔係佢有個超大花園歎世界，而係間獨立屋有埋私家𨋢，呢啲咪係氣派囉！

不過講到最神秘，一定係已歸隱嘅彭羚，佢同林海峰仲有兩個女家住淺水灣市值近億嘅南山別墅，有無敵大海景唔使講，最正係佢嘅私人Gym Room，彭羚想唔Fit都難！

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靚屋人人都鍾意睇，到底藝人住緊咩Dream House？繽FUN專題嘅「靚屋開箱」就帶你登堂入室，睇吓佢哋住得幾豪、幾舒服！