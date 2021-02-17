期間限定！眼看口嘗山茶花魅力

在日本山茶花被稱為「椿」，椿的字形所示是春之木，開花之時代表春天來臨。 山茶花多生長在遠離塵囂的天然幽谷中，顏色秀麗脫俗，有一種淡淡的香氣。Hotel Chinzanso Tokyo（ホテル椿山荘東京）即日起至3月14日正舉辦結合現代科技及傳統庭園景觀的活動「椿繪卷～東京椿裝置藝術～」，將山茶花的美態更推上一層樓。活動於酒店新落成的山頂庭園舉行，遊客可以欣賞到100個品種共約2,300棵山茶花盛開，靈感來自負責建造酒店庭園的山縣有朋的故鄉──山口縣萩市的笠山椿群生林，訪客可見到由山茶花大樹和翠綠苔蘚上舖滿了紅色山茶花交織而成的畫面，置身其中就像欣賞畫卷一樣。白天和晚上的氣氛截然不同，白天有夢幻的雲海和陽光作點綴；晚上就由石燈和雨傘打造出恬靜的空間。為配合活動，酒店推出靈感來自園中的雲海及山茶花的期間限定甜品「山茶花蛋白蛋糕」，由酥脆的杏仁味蛋白酥夾在鮮忌廉中，並添上粉色山茶花餅乾，賣相出眾。此外酒店餐廳亦會提供以山茶花為靈感的菜式，讓你時刻都能感受該花的魅力。

椿繪卷～東京椿裝置藝術～

日期：即日至3月14日

地址：東京都文京區關口2-10-8 ホテル椿山荘東京