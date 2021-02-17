環保概念遊艇Eco-Explorer　一帆風順

經歷了艱辛的鼠年，相信人人都希望有個順風順水的牛年吧！今次介紹的新款概念遊艇「Eco-Explorer」（造價待詢），出自荷蘭著名品牌Feadship，高舉環保旗幟，其利用風力驅動的設計構思，正好將「一帆風順」帶來的快感與樂趣，具體地表現出來！

翼帆系統 全電腦操作

在崇尚環保的現代社會，無論設計師或生產商，總希望乘着這陣風潮來爭取市場，遊艇製造也不例外。說到節能效果，不得不提以風力協助驅動的帆船遊艇，由Feadship與遊艇公司Merveille Yachting合力設計的「Eco-Explorer」，就是近期的示範作！

這艘環保型帆船遊艇的桅杆系統近似一般帆船裝置，並配備含Ayro專利技術的Oceanwings翼帆推進系統，全電腦自動操作，航行時能因應所有客觀條件作出調節，包括船身的傾斜度，僅靠風力驅動也能達到18節的速度，最高航行速度更可超過20節！

多管齊下 性能更卓越

稱得上環保，全因「Eco-Explorer」能有效降低能源消耗量，除了與裝設翼帆有關，它還具備3大能源解決方案，包括航行時產生的動能可通過水下渦輪機發電；在桅杆頂部安裝了垂直軸的風力發電機；船身還安裝了大片太陽能電池板。據官方估計，它將比同級船隻少用50%至70%的石化燃料，其續航能力是同級船隻的3倍，要是遇上風向給力，續航能力勢必更佳。

順帶一提，這艘概念遊艇的船身長度為77.11米，造型優雅，備有6間舒適的房間，可容納12位乘客，當中最出位的設施是位於船尾的海上俱樂部，其露天泳池足足有15米長呢！

規格表

船長：77.11米

船寬：17米

最高航速：>20節

巡航速度：18節

載客量：12位乘客+8位船員