鏡頭背後關係差！沈殷怡狂數陳欣妍：Everyday都喺度喊！

陳欣妍（Shirley）和沈殷怡（Shirley）因為拍ViuTV節目《美女郊遊遊》而為人所認識，鏡頭前兩人似乎非常老友又有默契，但其實背後關係麻麻，昨晚播出的ViuTV節目《有酒今晚吹》上，陳欣妍接受沈殷怡和強尼的訪問，強尼問陳欣妍與女拍檔合作有否困難？陳欣妍表示沒有，因為讀了13年女校，習慣與女生相處：「我哋私底下都好粗獷，亦都好直爽。」不過沈殷怡直言有點不習慣：「你睇喺《美女郊遊遊》裏面，我擺明係一個男朋友嘅角色，我有陣時會覺得身邊啲女人真係太女人，覺得佢哋好麻煩，搞到我要好似男朋友咁去處理！」

接着她用手指住陳欣妍說：「佢都知㗎，我好似帶條女去行山！」沈殷怡指陳欣妍經常要被照顧，行山時要拖住手，令她大感無奈：「點解行山要十指緊扣呀！」陳欣妍即自辯：「因為我好敏感，要有觸感掂到，我先有安全感。」不過沈殷怡似乎唔多接受這個解釋，她突然爆seed地說：「可能因為我份人嘅性格好硬頸，又鍾意去捉曱甴，又鍾意乜嘢都死撐，好唔鍾意畀人哋覺得我係好軟弱，但係呢位小姐呢，everyday都喺度喊！」陳欣妍有點尷尬地說：「呢位小姐已經用盡畢生嘅勇氣去完成所有任務！」

在旁的強尼亦出口解圍：「佢（陳欣妍）係軟弱嘅，見到佢嗰條鼻涕，你唔係唔知呀？」不過沈殷怡愈講愈嬲：「你唔係唔知佢每日喊得幾勁呀？我每日都要呵護呢個女朋友嘅心靈，『乖啦！冇事嘅！』」

陳欣妍坦言在拍攝初期兩人的確不相熟，第一天開工已經是拍重頭戲，因為她的反應慢半拍，承認多次「激到阿沈半死」，本來她想繼續解釋下去，但沈殷怡隨即搶住說：「我好希望佢可以多啲講，多啲鏡頭，可以多啲嘢表現到自己。」後來，強尼又問兩人會否有比較？陳欣妍表示最初都擔心會有這個比較，但去到中段部分，反而變了比較在深山中去了多少次洗手間，沈殷怡又突然狂數陳欣妍：「唔知點解佢有個尿頻嘅習慣，唔好意思，我爆咗出嚟，真係呢，唔知點解佢一行入到深山度就想去洗手間，每次爬到一半就話好想去，之後成隊crew就會roll機跟住佢去洗手間囉，不過最後片段出唔到街。 」

之不過沈殷怡狂數完之後表示要講句：「唔好意思」：「因為每一日拍完《美女》之後都筋疲力盡，收工之後真係冇咁多精力去聯繫拍檔，以往我收工之後，都會問吓拍檔覺得今日拍成點呀？會唔會有啲乜嘢可以幫到你呀？有啲乜嘢可以長進到呀？但係今次真係冇做到，所以真係唔好意思。」