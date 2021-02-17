本日日本：可愛爆燈！貓咪主題甜品自助餐再登場

Sweets Paradise是日本甚具人氣的甜品自助餐餐廳，憑着經常推出不同主題及跟卡通人物合作，吸引一眾食客前往幫襯。餐廳最近亦Keep住有搞作，即日至5月11日正舉行以貓咪為主題的Sweets Para Nyansu（スイーツパラにゃんス）甜品自助餐！這個主題於上年首次登場，因甜品種類繁多，配上貓味的設計或裝飾，可愛到不行，加上價錢親民，因此大受好評！今年載譽歸來，甜品選擇同樣令人花多眼亂，其中包括有以俄羅斯藍貓灰色毛色為靈感的Russian Blue芝麻Mousse蛋糕，亦有添加了貓腳印圖案的卷蛋等。另外，今年活動更找來以繪畫貓咪馳名的人氣插畫師Jyuno（ぢゅの）炮製一系列貓貓插畫作餐廳布置，並同時推出一系列精品及擺設，只限惠顧自助餐的顧客購買，今次又要跌錢啦！

Sweets Para Nyansu

日期：即日至5月11日

店舖：Sweets Paradise全店舖

費用：成人 1,100日圓（約HK$80）、小童 870日圓（約HK$64）