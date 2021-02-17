Audi e-tron GT　強勢登場

Audi再為純電動力車型拓展新戰線，所指的是全新發表的四門跑車--e-tron GT。

全新e-tron GT，車身長闊高分別為4.99米、1.96米及1.41米，擁有大輪拱、闊車身及長軸距的設計特點。車載前後電動馬達、電子全時四驅系統、85 kWh高效能鋰離子電池組及800V高電壓系統，加上風阻系數低至Cd 0.24，確保成就高效及長續航里程，續航力高達487km(WLTP)。

因電壓比一般電動車足足大了一倍，換來更短的充電時間，若使用270kW最大充電功率直流電充（超快速充電），短短5分鐘已可補充約100km續航力。當然另可透過11kW AC交流電充電，廠方稍後還將會推出22kW AC供選配。

率先發表的包括e-tron GT quattro及RS e-tron GT，在一般駕駛情況下，前者最大馬力476 PS、峰值扭力630Nm ；後者最大馬力598PS、峰值扭力830Nm 。若在彈射模式下，能於2.5秒內提供分別達530PS(前者)及646PS(後者)的瞬間額外加力。負責傳動的雙速波箱置身後軸，兩者的0-100 km/h分別為4.1秒及3.3秒；極速則分別被電子鎖定為245km/h及250km/h。