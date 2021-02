應屆港姐亞軍陳楨怡,相約師姐蔡嘉欣一齊行山,佢哋仲挑戰難度達5粒星嘅行山徑,有段大斜波要靠拉住繩索先上到山,期間見蔡嘉欣行到笑唔出,就知佢幾攰啦!陳楨怡笑稱對方做「蔡婆婆」,兩女成功登頂後即除去上衣影靚相,着上Sports Bra兼運動褲晒纖腰,好多網民都大讚兩位高妹都好索!

莊思明同楊明都拍咗拖幾年,乜嘢大時大節都會一齊甜蜜度過,繼情人節佢2個孖住放閃之後,又輪到莊思明生日!今年34歲生日嘅莊思明,因為疫情關係,揀留喺屋企慶祝,男友楊明就送上幾個蛋糕,真係好有心思呀!除此之外,佢兩個仲齊齊戴上生日帽勁可愛,楊明肉緊錫錫女友,令女友冧爆留言:「2.15 Happy Birthday to me,Thanks for the beautiful cake,Love you!(2月15日,祝我生日快樂,個生日蛋糕好靚,我愛你!)」