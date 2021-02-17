《仁王2》完全版推出　4K畫面續虐玩家

以難度爆錶、虐待玩家見稱的暗黑系動作RPG《仁王2》最近推出中文完全版，並提供PS4、PS5及PC 3個版本。遊戲除收錄了《仁王2》本篇故事外，還收錄了3部付費DLC，包括「牛若戰記」、「平安京討魔傳」與「太初之侍秘史」的完全版，讓玩家盡情投入暴力血腥的日本戰國時代之中。

完全版同時追加了「機關棍」及「手甲」兩個新武器種類，也追加平安時代的新劇本，登場人物、守護靈、新難易度以及稀少度的擴張與新通關要素等。另外，PC 版玩家可以選擇單人或多人模式，並最高支援Ultra-HD 4K高畫質、HDR技術及144Hz顯示器，更可以60fps或120fps高更新率呈現遊戲畫面。

特別一提，包含《仁王 Remastered Complete Edition》及《仁王2 Remastered Complete Edition》的PS5版《仁王Collection》也正在預售中，若想重溫第一集就咪錯過！

同場加映︰鬼滅遊戲今年登場

人氣動畫《鬼滅之刃》一直盛傳有遊戲面世，日前終於獲官方證實，遊戲將名為《鬼滅之刃：火之神血風譚》，並確定今年內於PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One及PC平台上架。從為數極少的官圖所見，此作將採用近年流行的2.5D畫面呈現，並提供單人及對戰模式，玩家可與另一玩家組成2人隊伍，進行連線或離線對決。惟現階段未知會否有中文版及確實推出日期，鬼滅Fans要密切留意喇！