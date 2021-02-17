【山寨IU大賽】A貨真面目令網民崩潰　重慶索女玩清純性感

有「國民妹妹」之稱嘅韓國女歌手IU樣靚聲甜，喺大陸都極之受歡迎！最近就有位大陸網紅Chaiu因為似IU而火速走紅，呢位A貨IU無論五官、膚色及打扮都同本尊有99%相似，十足孖生姊妹咁，被網民封為「中國版IU」，就連韓國網民都好關注，仲話可以頒獎畀佢「怎麼會長得這麼像！」、「可以頒發相似IU的獎項嗎？」

不過，正因為太紅，有人就質疑係濾鏡效果，而Chaiu嘅疑似真實樣貌更意外曝光，結果令網民相當崩潰，直指同IU一啲都唔似樣，一對無辜大眼仔消失，只係造型抄到足，懷疑佢係用近年勁Hit嘅換臉技術「Deep fake」變樣，熱議程度更高過「似IU」！

雖然Chaiu就令人好失望，但係重慶有位索女就真係有「翻版IU」之稱，網民都大讚「國民女友等級」、「仙女下凡」！呢位美女叫胡文婕，社交網坐擁超過2百萬，佢特別喜歡古典服飾，不時都以古裝示人，相當有氣質，雖然唔係同IU十分相似，但一樣甜美，仲有唔少性感相，大晒長腿及玉背，清純得嚟又有半點酥味！

不過，早前佢就被閨密爆料，指佢同交往多年嘅男友偷情，手機留有因為發生關係冇做安全措施、要食避孕藥等情慾對話，令胡文婕女神形象盡毀，不過隨住時間沖淡，胡文婕都重新「上架」，繼續喺社交網派福利吸Like，一樣有價有市！

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