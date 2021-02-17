「Cyberpunk版」九龍寨城着上身！

九龍寨城雖然已經清拆多年，但對於喜歡本土地道文化的香港人，有關這個曾被視為「三不管」的建築群仍然記憶猶新，其獨特的建築結構、「城內」生活甚至相關城市傳聞統統都引起「城外」的人獵奇之心。可惜這個對香港人擁有非一般歷史意義的建築群於清拆前所留下的真實照片相當有限，香港亦從來無出版社推出過相關相集（但日本竟然有推出過九龍寨城相集）。

喜愛用本土傳統文化創作的GrowthRing & Supply（G.R.S.），今回最新推出的Project Rising 03就特別挑選這個於英治時期極具代表性的九龍寨城為主題，邀請曾為東京涉谷PARCO MUSEUM TOKYO工地外牆圍板創作一系列AKIRA ART WALL的日本藝術家河村康輔（Kosuke Kawamura）合作，以其極具特色的拼貼藝術重現昔日九龍寨城帶有渾濁、陰暗的獨特氛圍。系列中的服飾均以解構重塑的剪裁方式打造，通過破壞細節及拼貼手法重塑出充滿未來感的九龍寨城圖案，並一一運用到80's Snow Camo Parka、Bowling Shirt、L/S Tee、Big Tee及XL Blanket等單品中（2月19日起於Dahood HUB期間限定店獨家限量發售）。