羅天宇炒車踩牛「金」　何依婷周旋3男最有艷福

藝人何依婷及羅天宇去到上水為無綫新劇《十月初五的月光》拍攝外景，劇情交代2人初相識經過，女方踩單車追上男方「講數」，期後因急剎搞到炒車，飾演司徒禮信的羅天宇即向「祝君好」何依婷發爛。受訪時，何依婷透露雙方因誤會而相識，之後會慢慢化解，至於問到會否跟原劇一樣最終結成夫妻？他們即封口扮傻。羅天宇自爆反車倒地一刻，不慎誤中「黃金」︰「現場有好多牛，周圍都係牛屎，條褲掂到少少，但唔緊要，因為係『財』！」

提到早前何依婷於訪問時笑說寧願跟羅天宇演親熱戲，都不跟「初哥哥」胡鴻鈞，女方聞言怕醜「縮沙」︰「我講笑㗎咋！佢依家喺我前面。」羅天宇抵死笑說︰「我迴避吓等你講真話。」繼而2人透露劇中最大尺度的親熱戲只是攬攬錫錫，當中以何依婷1人分飾3角，包括祝君好、其母朱莎嬌及孖生妹妹萬朱莎華年輕版最為有「艷福」，周旋3男胡鴻鈞、羅天宇及余德丞的「花叢」中，令她不禁高呼開心！

不過有「苦」自己知，何依婷擔心3角的性格不夠鮮明而甚有壓力，故花了不少時間鑽研各角的語氣、眼神以及肢體動作，希望觀眾能容易分辯，正因為戲份較重要密密開工，就連下星期生日都要在工作中度過：「冇人約到我慶祝，依家將時間奉獻晒畀工作。（身邊有冇追求者？）有好多朋友，大家會一齊出街食飯，冇特別諗邊啲係追求者。（新一年想拍拖滋潤吓？）有就梗係好，但唔會特別強求，希望可以專心工作。」

至於剛拍畢另一套新劇《把關者們》的羅天宇，亦自言要逼自己盡快投入新角色，又謂因自我要求高，所以通常開劇前夕都會大壓力到失眠：「有翻睇原劇做參考，不過監製希望我哋有新嘅化學反應，所以改咗啲劇情。（驚有比較？）相信播出幾集之後觀眾會適應到，係另一種好睇嘅感覺。」並笑說私下是胡鴻鈞的歌迷，經常送點擊率，又大讚對方好Nice，會相約出去食飯。

另外，全城熱傳前度湯洛雯將於8月披嫁衣、跟男友馬國明拉埋天窗，對此羅天宇表示未有收到消息：「佢有嘢都會同我分享，所以如果結婚我應該會知道。（會出席對方婚禮？）有時間都會！」