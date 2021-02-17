怕整衰經典！「初哥哥」胡鴻鈞挑戰手語冇信心

無綫翻拍21年前的神劇《十月初五的月光》，「初哥哥」胡鴻鈞跟「司徒禮信」羅天宇現身上水為新劇取景，2人同樣過年後首日開工，前者更有感返工好過放假︰「連續幾日周圍去拜年仲攰，又有好多親朋戚友上嚟，唔係有好多時間休息，但開心嘅，因為大家都冇見好耐，可以聚吓舊。」講到被爆孖緋聞女友蔡思貝「糖黐豆」拜年，他一聽見即抵死扮閃人，然後說︰「係趁呢個喜慶嘅日子去朋友屋企拜年。」幾時派雙封利是？他笑推好兄弟馬國明做「擋箭牌」︰「我比較期待收佢嗰封，睇咗好多報道都話佢今年會雙喜臨門，希望下年可以收到佢嘅雙封利是！（咁你有咩計劃？）未咁快！專心工作先，希望新一年喺工作上可以更上一層樓，有多啲唔同嘅嘗試。（你同思貝有互相去屋企拜年？）我返工啦，冇啦！哈哈！」

提起日前出席該劇拜神儀式時因腳傷要撐拐杖，他報平安指康復進度良好，雖然骨裂比想像中嚴重，但幸好不用打石膏處理，紮繃帶便可︰「今日都拍咗啲單車戲，又有輕跑兩步，踎低、起身都冇見頭暈，只係踎得耐會有啲痛，相信好快就會好番。（就住拍劇？）頭個禮拜唔係咁方便，要用拐杖，依家好番好多，可以揸車，等佢自己慢慢復原。」

鏡頭後「開籠雀」

他說能夠參演新版神劇，感覺好不可思議，又話起初都擔心自己未能完美Handle，甚至怕搞垮經典︰「信心唔係好大，角色又要做手語，係個好大嘅挑戰，不過開咗工一個月，自己都拍得好開心、好享受個過程，好多謝台前幕後嘅工作人員畀咗好多支持同鼓勵我，令我有番信心。」私下繼續轉做手語少說話？自認是「開籠雀」的他大笑話︰「唔會，我好多嘢講，呢套劇辛苦在唔可以講嘢，所以平時會講更多！」