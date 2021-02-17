逼自己減肥！黎瑞恩勢要操靚Body獻人生第1次

正月初七（18日）人日，亦是歌手小恩子黎瑞恩新曆生日，生日遇上人日，加上政府公布禁聚令放寬，她笑言身邊朋友都好歡騰要同她慶生，希望開心繼續來，她誇口準備操靚Body，着人生第一套三點式。

新曆生日遇上人日，亦是全世界人生日，小恩子今年的生日可謂千載難逢，一班好友包括黎諾懿、太太及小春雞等，前日一起提前為她慶生，除了蛋糕外，還有大燒豬，生日宴亦中西合璧，十分貼題，精靈又可愛的小春雞，還即場給小恩子送吻，氹得她甜到漏。她說：「唔知幾多年先至遇到一次生日又係人日，全世界人生日，呢日又開番健身室，可以4人食飯添！幾開心呢！我嘅生日大家都歡騰，幾好。」她最希望疫情快點過去，大家便可以「出關」再玩，除了玩樂之外，小恩子亦會參加羅冠蘭的戲劇班，為即將舉行的舞台劇作準備，去年9月她與馬浚偉主演的舞台劇《男人40 CEO》因為疫情延期至今年6月，她爆出有記台詞心理陰影，她說：「本身好鍾意羅冠蘭，希望上完堂後可以令我擺脫心理陰影，就係唔記得台詞，應承咗人哋做舞台劇，都唔想玩玩吓，雖然自己都抱住玩嘅心態，但玩得嚟都要認真嘅！唔想好似因為我嘅錯，影響成個團隊，要諗啲方法點樣可以記到台詞，如果對手錯或者唔記得咗，我都知點樣可以執生。」

她笑言延期已讓她有更充裕時間練習，不能再找藉口，否則要打pat pat：「佛系嘅我，應該係時候受吓壓力㗎啦！」為求演出完美，小恩子已下定決心減肥，她說：「減肥係重點出擊，估唔到呢個歲數我仲要逼自己去減肥，真係可憐，呢個歲數應該係自由肌，估唔到仲要去操肌，唉......不過如果我真係Body靚番晒，我即刻着三點式，人生未着過三點式，係咪好Out？後生又唔着，老咗Dum晒先走去着，就係因為我個人生裏面，就係冇耐力和恒心囉！」