天羽希純　發育中適乳天使

不論男女，年紀去到20歲都已經發育完成。不過，喺日本寫真界就有一位美人兒卻與別不同，過咗20歲仍處於發育階段之中，胸部愈來愈大，佢就係天羽希純喇！

天真純潔

日本寫真界歷來都為男士們帶來好多經典寫真女優，好似小池榮子、松金洋子及星野亞希。講起亞希，有童顏又有巨乳，而且身形相當纖瘦，由頭到腳都令男人非常興奮！雖然佢現在已經嫁作人婦兼生兒育女，但係唔代表大家冇眼福，青春無敵嘅天羽希純就係亞希嘅接班人喇！

今年24歲嘅佢散發出一股天真純潔氣息，笑起上嚟個樣甜到漏，真係人見人愛，車見車載！同亞希相若嘅仲有身材方面，都係咁纖瘦而且上圍脹卜卜，亦由於身形纖瘦，令胸前一對F奶顯得更為飽滿凸出，廟細燈籠大就係呢種喇！而佢比亞希更加吸引之處，在於肉地更嫩更白，令男人食指大動！

愈來愈大

希純早喺2013年出道，當年只得十六、七歲嘅佢仲未拍寫真，而係以青春偶像歌手身份同觀眾見面，當時藝名叫伊藤美羽，直到2016年先至改用現時呢個藝名。除咗改名，佢可以話變化不斷，就係改變自己所屬嘅女子組合，曾經加入嘅組合認真多，包括Prism、ぱー研、READT TO KISS（RTK）等等。上年年中從RTK畢業之後，佢又加盟第二個組合，就係由5位青春美乳寫真妹作為成員嘅組合「#2i2」喇。

除此之外，阿妹本身亦變化得相當多，面孔變得更加標致可人，佢仲表示上圍仍處於發育階段之中，近來有愈來愈大嘅趨勢添！而佢剛出道拍寫真嘅時候，就被人稱為適乳天使，意思係話佢嘅胸部大得嚟分量適中，而照阿妹所講個胸愈來愈大，相信好快就會畀人叫佢做不適乳天使，因為個胸可能會大到同其纖巧身材完全唔合襯喇！

近期天羽希純曾經為雜誌拍性感照，而佢會將當中嘅花絮以及拍低嘅性感照上載到社交網，大家不妨Click入去欣賞呢位適乳天使嘅性感魅力喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：32F-23-33