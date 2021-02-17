今日係年初八，恭祝大家大發特發！新春梗係要講意頭，今次一於用最喜慶嘅數字8（Eight）為主題，為大家講吓喺情色字典中，有乜相關俚語，當然仲有令人精神爽利嘅成人作品啦！

有味符號

大家估吓「8=D」係乜嘢意思？開估嘅話，相信大家會有恍然大悟嘅感覺，皆因佢其實係指男士嘅兵器！原來早喺Emoji出現之前，仲用緊手機短訊及ICQ嘅時代，美國人常用「8=D」呢個符號。據稱最早使用呢個符號，係美國卡尼基美隆大學教授Scott Fahlman，佢喺1982年時使用呢個符號嚟講笑話，及至千禧年仍有唔少人使用，只係隨住Emoji嘅流行，已經愈嚟愈少人記得喇。

刺激G點

體位唔一定要高難度至有樂趣，一啲簡單嘅玩法，同樣可以達到高潮嘅效果，好似「Figure-Eight」就係其中之一。玩法係女士平躺床上，因應需要用一個或以上嘅枕頭墊住臀部，然後男士以傳教士式進行活塞運動。性學家話呢個動作嘅優點，在於男士進攻時，可有效地刺激到女伴嘅G點，從而獲得高潮。此外，男士亦可以跪式活塞動作，會更有意外嘅驚喜添！

非凡熟女

美國四仔題材有好多，而熟女加口愛係人氣題材之一，當中就有呢套由Anabolic喺2006年4月推出嘅《A2M #8》，被四仔迷視為經典之作。由四仔名導Sal Genoa執導，並搵嚟Jadelyn Santana、Chanel Chavez、Flower Tucci等當紅熟女脫星演出，雖然係零劇情，但憑住佢哋嘅人氣及非凡嘅口技，深得四仔迷熱愛，至今仍有唔少四仔迷話每星期都要翻睇一次。其中以Flower Tucci嘅演出最精彩，皆因佢嘅床技相當厲害，更喺多個四仔頒獎禮橫掃獎項。

激盪E奶

作為胸奴，有位AV女優一定要識，佢就係喺2017年12月出道嘅八乃翼。1995年9月30日出生嘅佢，身高156cm，三圍35E-23-33，單睇對巨型車頭燈就已經夠晒吸引。事實上，當年佢以Moodyz專屬女優身份出道時，引嚟極大嘅哄動，除咗因為佢有對E Cup靚波之外，個樣夠清純，散發出鄰家女孩氣質。據佢講因為一次游泳比賽奪得冠軍，發覺自己好享受成為眾人焦點，於是便萌生投身AV界嘅念頭。2018年4月佢離開M廠，轉為自由身發展，產量更係爆升，縱然去年受疫情影響，仍無阻佢密密演出，吸金力超勁呀！