【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初七丁酉火危日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：祭祀、嫁娶、移居

忌：理髮、狩獵、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、4、7、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

別做發大達的白日夢了，要好好保管貴重物品。

金牛

才華得到發揮，多與人合作，或有意外收穫。

雙子

易跟伴侶出現意見不合，勿把負面情緒帶回家。

巨蟹

遇麻煩易急躁，難以做出明確判斷，提防受騙。

獅子

工作表現不錯，但財運的好壞易受情緒影響。

處女

行事看似困難重重，但只要不放棄就會有希望。

天秤

精神狀態不佳，工作易遇到挫折，宜好好休息。

天蠍

桃花運旺盛，單身者有望結識志趣相投的異性。

人馬

可從朋友身上獲有利訊息，荷包或有意外進帳。

山羊

幹勁十足，但不宜太高調，以免引起同事反感。

水瓶

多運用才智，可提升工作效率，有利投資股票。

雙魚

情緒起伏，悶悶不樂，不宜作買賣，以免失財。

【生肖運程】

相沖生肖：兔（11歲）

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）兔 易動怒

鼠

做事缺乏衝勁，慎防因一時偷懶而鑄成大錯。

牛

得到貴人扶持，求財無往不利，心情靚到極。

虎

財運欠佳，生活承受頗大壓力，提防情緒失控。

兔

是日沖煞，運勢下滑，切勿動氣，宜爭取休息。

龍

桃花運一般，但其他方面有貴人出手扶你一把。

蛇

家庭生活和諧，可成為事業發展的最強後盾。

馬

能者多勞，只要保持專注，任務再多也能完成。

羊

運勢平平，幸人緣好，只要心態正確就沒問題。

猴

好運伴隨，有利求財，但投資勿聽信小道消息。

雞

投機取巧沒有好處，甚至有機會招惹是非口角。

狗

人氣跌，易陷入是非圈，切記要控制好情緒啊！

豬

話頭醒尾，善解人意，但要注意態度不能囂張。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

輸人不要輸陣

每一年開始就要做好計劃，但命可以改嗎？常言道：「命中注定。」真的，從八字批算便可找出一生密碼，但是否無法改變？舉例，以前好多疾病無藥可救，但現今醫學昌明，情況已有改變。同樣地，命不可改，但可尋找同自己相關的喜和忌密碼，即八字術語中的「捉用神」，但最好找一個用心的高手幫助。當知道自己的五行喜忌，可為自己訂造東西布陣打仗。

風水布陣除了針對固定地方，原來人本身也是流動風水。簡單分析如下：五行喜用金，當然要多用金屬或白色東西，適用方位為西面，一般生於春天多缺金。水，利藍色，日常用品衣物多用，經常帶備一支水，同人合作添勝算，方位為北面，可多向北方找機會。木，利綠色，生於秋天缺木，木代表身體毛髮，頭髮不宜太短，東方適合發展找機會，宜多吃素菜。火，一般生於冬天，多用紅色，如穿着紅色外衣或內衣，可增加能量，同人談判有成功，南方適合。

以上資料謹供參考，如按每人命格去分析，更為準確，並要明白，只要裝備好自己，敵人就不會侵犯。民間有句話：「一物治一物，糯米治木蚤。」即使遇到挫折，也可以「山重水複疑無路，柳岸花明又一村。」天地相伴，天地有情，不為人見，卻為人知。天無絕人之路，路是自己開拓的。