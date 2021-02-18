曾志偉孻仔曾國猷離婚　前妻情人節攬新歡

藝人曾志偉的孻仔曾國猷一直有傳婚姻亮紅燈，近年其妻張可蕙（Renee）已絕迹家庭聚會，而在剛過去的情人節，她更突然在社交網攬新歡放閃，大歎高級情侶套餐！曾國祥承認弟弟已離婚，各人保持良好關係，他更向前弟婦大方送祝福。

曾國猷早年以父親之名嘗試在娛樂圈發展，曾夥拍「最索人妻」梁芷珮主持節目，可惜外界反應平平，及後又捲入開公司「走數200萬」事件，當時急忙對外聲稱早已離職，欠債與他無關。

雖然事業發展平平，他卻娶得個年輕貌美的老婆，2012年9月與當時已懷孕的Renee步入教堂，有指父親志偉負責整個婚禮的開支，包括逾40圍酒席及百萬禮金。表面上Renee如闊太般優哉游哉，一家三口過着幸福生活，豈料結婚第2年已「家醜外傳」，她在社交網發文狂數老公不是，指摘他經常外出，不照顧妻女，同時對老公的外形諸多不滿，自爆當初決定下嫁，只因老爺是曾志偉。她對夫家諸多抱怨，言論令人側目。

外界隨即傳出曾國猷與Renee夫妻關係破裂，當時哥哥曾國祥曾幫忙「拆彈」，表示已與兩位當事人溝通，解釋稱社交網遭黑客入侵，而志偉亦走出來說好話：「兩公婆梗會鬧交，佢哋要發洩都冇辦法，我對細路係保持開放態度。」事件告一段落，惟曾國猷夫婦鮮有一同露面，連家庭聚會亦不見女方蹤影。

去年8月，曾志偉太太因癌症離世，惟喪禮上只見大新抱王敏奕，全程未見Renee，只得國猷獨自拖着女兒現身，見他身形變得健碩，頭髮亦濃密不少，更搣甩昔日的四眼Look 。據知當時2人已分開，但當事人不肯正面回應婚變。想不到事隔半年，女方竟主動在社交網交代近況，更選擇在情人節當天公開與新歡面貼面的恩愛合照，見他們歎頂級日本和牛慶祝，並狂Po十多張美食照炫耀，明顯已正式展開新戀情。

記者先聯絡曾國猷，惟未獲回覆，而曾國祥受訪時直認弟弟已離婚多時：「佢哋已經分開一段時間，大家關係良好，亦希望佢哋搵到自己嘅幸福同快樂。多謝關心。」至於志偉亦不欲多談孻仔離婚一事，故未有回應事件。