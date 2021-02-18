Kenny同張敬軒爆冷戰！「高富帥」總監頂替做密友？

歌手關智斌（Kenny）同張敬軒關係一向友好，2019年原本與張致恒（Steven）以組合BOY’Z身份登上紅館開騷，但可惜對方唔生性爆出桃色醜聞，不過最終反而成為Kenny處男騷，軒仔更力撐到底擔任嘉賓，更喺台上公然向Kenny獻吻，感情相當要好！不過兩人被指最近發生磨擦陷入冷戰，軒仔「密友」位置更由知名地產主席潘正洲嘅細仔Edwin Pun頂替！

有指Kenny同Edwin識咗幾年，喺同一健身中心做Gym，再經朋友介紹認識，當時Kenny開騷，對方都有去捧場，當佢知道Kenny同軒仔接觸減少後，就成日陪住Kenny，不時相約行山跑步，感情愈來愈好！

現年35歲嘅Edwin係名副其實嘅「高富帥」筍盤，仲被指係現實版《我的超豪男友》。佢曾喺喬治華盛頓大學修讀金融及國際業務雙學位，並喺南加州大學取得碩士學位，學成歸來後接手家族生意，擔任公司總監，更負責不少重要項目。高大又有型嘅佢，不時出席品牌活動，社交網有唔少靚仔同爆肌相！

對於Kenny與軒仔嘅關係，Kenny經理人霍汶希回覆東網：「唔係事實嘅嘢我哋唔回應！」