非物質文化遺產：龍獅文化

【特約報道】香港蘊藏各式世代相傳意涵豐富的文化精粹，有些更被列為「非物質文化遺產」，在不同的社區和群體中具有獨特及重要的歷史、文化和藝術價值。香港郵政挑選當中舞獅、舞貔貅、舞麒麟、舞龍及大坑舞火龍這5項本地非物質文化遺產項目，以「龍獅文化」為題發行一套四枚郵票及兩款郵票小型張。郵品設計以筆觸生動的插畫，活現本地風土人情的魅力，藉此加深市民對非物質文化遺產的認識，讓這些香港文化瑰寶得以傳承下去。

根據聯合國教育、科學及文化組織於2003年通過的《保護非物質文化遺產公約》，「非物質文化遺產」包括以下各方面：

1. 口頭傳統和表現形式，包括作為非物質文化遺產媒介的語言；

2. 表演藝術；

3. 社會實踐、儀式、節慶活動；

4. 有關自然界和宇宙的知識和實踐；

5. 傳統手工藝。

香港特別行政區政府於2014年公布首份「香港非物質文化遺產清單」，包含的項目共480個。其後，政府於2017年公布首份「香港非物質文化遺產代表作名錄」，涵蓋20個具高文化價值的項目，其中10項更已列入「國家級非物質文化遺

產代表性項目名錄」。政府對非遺項目的保護工作非常重視，致力以不同的措施確保非物質文化遺產的生命力，包括確認、立檔、研究、保存、保護、宣傳、弘揚、傳承和振興。此外，政府更於三棟屋博物館設立香港非物質文化遺產中心，透過教育及推廣活動，積極推動社區參與。

舞獅

舞獅常見於節日、神誕、婚嫁、慶典等不同場合以助興，至今更成為國際性的康體活動，是集武術及舞蹈於一身的表演藝術。舞獅分為南北兩派，而香港以流行於廣東的南獅為主，早期多以黃、紅、黑為主色，代表三國時代「劉關張」三位英雄人物。郵票上展示的黃獅代表劉備，又稱「瑞獅」，並以「佛鶴裝」造型亮相。

舞貔貅

貔貅為民間傳說中招財辟邪、開運鎮宅的瑞獸，有些地方群體會以舞貔貅來慶祝神誕或節慶。貔貅的外形象客家人使用的筲箕蓋，因此又名「蓋仔獅」。平常的場合貔貅多以紅面為主，造型威猛獨特。有別於舞獅，貔貅的眼睛不動，只能靠舞法的轉動、搖晃，步伐等表達情緒。貔貅動作靈巧，配合鼓樂下同時表現威武和霸氣，風格剛柔相濟。

舞麒麟

郵票上展示的是西貢坑口客家舞麒麟，獲列入第四批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。麒麟集龍頭、鹿身、馬蹄、牛尾於一身，身披五彩鱗甲，為傳說中的瑞獸，寓意為可保人間「風調雨順，國泰民安」。早期的舞麒麟集強身健體、閒暇娛樂、保衞家園及宗教儀式於一身。時至今日，舞麒麟依然是傳統儀式重要的一環，以團結鄉落及維繫村民，亦是建構客家群體認同的傳統活動。

舞龍

龍是傳說中的靈獸，是中國社會的崇拜對象和文化圖騰，象徵平安吉祥。舞龍為新界不少宗族及鄉村組織於傳統節慶中不可或缺的活動，現今更是一項國際性的節慶表演活動，增添氣氛之餘更為市民帶來祝福。舞龍者以竹竿支撐龍頭、龍尾及龍身，隨音樂節奏舞動。郵票上呈現的金龍體形龐大，由其中一位成員負責揮動「龍珠」棍，帶領金龍前進和舞動。

中秋節—大坑舞火龍

相傳於1880年大坑曾發生瘟疫，村民紮作一條插滿香支的火龍，在中秋前後共3個晚上舞動着火龍繞村遊行，並沿途燃放爆竹，以驅除瘟疫。自此，村民為保合境平安，每年都進行舞火龍活動，至今已140多年，成為香港享負盛名的傳統活動，吸引不少海外遊客觀賞，更於2011年列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。$10及$20郵票小型張分別展示不同角度的舞火龍盛況，讓大家恍如置身其中。