網民咒3個月玩完！Paris Hilton宣布訂婚

昨日是美國「獄海名媛」Paris Hilton 40歲生日，她早前自爆已接受人工受孕為男友Carter Reum生B。話口未完，壽星女於社交網站宣布男友向她求婚，並大騷巨型訂婚鑽戒！

她於社交網站公開男友求婚的照片，並留言分享喜悅說：「當你找到你的靈魂伴侶，你不只知道，你更會感覺到。💫 今個周末，Carter單膝跪下。💍然後我答應，答應到永遠❤️世上沒有人比他更值得與我永遠在一起。這種訂婚是我一直夢寐以求的，之後與家人以及密友特別慶祝。」據知她的訂婚鑽戒由法國已故鐘錶匠Louis Cartier的曾孫Jean Dousset設計，估計約15至20卡，價值150萬美元至200萬美元左右。

一向出名高調的她在官網狂放求婚照，照片中見他於沙灘上向Paris求婚。同場還有雙方的家人包括她的弟妹。求婚後2人漫步沙灘以及舉行派對慶祝。今次是Paris第4次訂婚，之前她先後與模特兒Jason Shaw、希臘商人Paris Latsis以及演員Chris Zylka訂過婚但最終都係結唔成婚分手收場！Paris宣布訂婚後，大批網民紛紛留言表示唔睇好她會結婚。更有網民睇死她們3個月後分手!