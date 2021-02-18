陳庭欣唔急做人妻　周子馨希望脫單成功

藝人陳庭欣（Toby）與好友周子馨（Julia）一個蜜運中、一個仍單身，但Toby新年也不會只顧拍拖，更相約好友拜年，聚首一堂。Toby與男友楊振源（Benny）感情穩定，新年被催婚已成為指定動作，她笑說：「年年都有人問，不過依家已經催少咗，因為催都冇用，到嗰刻要嚟就嚟，依家啲人反而八卦《東張西望》嘅嘢！」她又指與男友沒有結婚時間表，不希望有個時間框框，大家相處舒服不心急結婚。單身的子馨則等待真命天子出現，希望有好姻緣，她笑說：「都冇乜要求，最緊要錫到我燶就得，有共同嗜好就最好啦。」

Toby與子馨熟稔除了大家皆喜歡水上活動，初相識時Julia已經到Toby屋企借宿一宵，二人一見如故，Toby說：「我哋其實有一班共同朋友，但係竟然一直都唔認識，直到一次遊船河喺碼頭相遇，大家嘅眼神過電咁，感覺到大家都係同一班朋友，之後佢搬屋未搵到地方，仲叫咗佢嚟我屋企住幾日。」

早前她們齊齊為電影開工，相當開心，Toby說：「等埋位有熟人一齊開工就最開心，可以叫佢幫我睇住，我就走去買零食。」子馨笑說：「所以咪搞到係咁食囉，不過，自己係新人，同熟人拍對手戲就冇咁大壓力。」

陳庭欣：

化妝、髮型：Kelsy Chan

周子馨：

服裝、首飾：Balmain、Qeelin Jewelry

化妝：Top Make up Jessi